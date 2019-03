Quarta Repubblica, tra gli ospiti della nuova puntata in onda oggi su Rete 4 ci sono anche Matteo Salvini e Manfred Weber

Oggi, in prima serata su Rete 4, Mediaset torna a trasmettere Quarta Repubblica. Quella di stasera è un’attesa nuova puntata, anche per via dei due principali ospiti intervistati: Matteo Salvini e Manfred Weber.

Dopo le prime due interviste concesse al talk nei primi mesi del 2019, anche a marzo Salvini non manca di tornare da Nicola Porro per commentare l’attualità politica e gli scenari che lo vedono protagonista in prima persona al governo.

Questa sera, infatti, il leader della Lega e ministro degli Interni è ospite della trasmissione di ReteQuattro per commentare i risultati del voto in Basilicata. Dopo che non oggi, ma ieri, si sono tenute le elezioni regionali lucane.

L’altro, atteso ospite della puntata odierna condotta da Porro è, invece, Manfred Weber. Stiamo parlando del candidato del Partito popolare europeo alla guida della prossima Commissione Ue.

Un’intervista, questa, che potrebbe aggiungere anche un po’ di “pepe” alla discussione politica attuale sul futuro dell’Europa, in un periodo di cosiddetti “venti populisti”. Vedremo come la commenteranno anche gli altri vari ospiti presenti in studio.

Quarta Repubblica, le anticipazioni della puntata di lunedì 25 marzo 2019: tra i temi affrontati anche il caso di Pamela Mastropietro

Insomma, questi i principali nuovi ospiti di Quarta Repubblica. Programma che torna su Rete 4, questo lunedì 25 marzo 2019, con una nuova puntata, secondo le anticipazioni, ricca di temi non soltanto politici.

Questa sera, infatti, la trasmissione ritorna a parlare anche del caso di cronaca di Pamela Matropietro. Il talk si occupa nuovamente della vicenda con nuovi documenti esclusivi, dopo che lunedì scorso ha registrato ascolti leggermente in calo rispetto ai dati Auditel precedenti: 685.000 spettatori medi, pari al 3,6% di share.

Quarta Repubblica, come vederlo in streaming

Per chi oggi volesse vedere Quarta Repubblica in diretta tv, l’appuntamento è per le ore 21.20 circa di stasera. In alternativa, questa sera e in un secondo momento, il programma di Porro si può seguire rispettivamente in live streaming (durante la messa in onda) e in streaming on demand (visitando la sezione ufficiale di Mediaset Play dedicata al talk show).