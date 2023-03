La morte di Maurizio Costanzo ha stravolto l’intera programmazione televisiva di Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Dopo una settimana intera di stop necessaria e dovuta, come si dice in questi casi “the show must go on”, il pubblico riavrà ciò che gli manca. Di seguito, tutte le informazioni riguardanti il ritorno dei format ideati e condotti da Maria De Filippi.

Ecco, quando torna Maria De Filippi in tv: C’è Posta Per Te, Amici e Uomini e Donne

I programmi made in Maria De Filippi tornano a partire da lunedì 6 Marzo. C’è Posta Per Te, Amici e Uomini e Donne riprendono a raccontare le storie e le vicende dei protagonisti più apprezzati della tv. Nell’ordine, si riprende con:

Amici con l’appuntamento della domenica (5 Marzo). La puntata è stata registrata prima della morte di Costanzo, mentre domani (3 Marzo) verrà registrata l’ultima puntata del quotidiano prima dell’avvio del Serale. Maria De Filippi affronterà per la prima volta la conduzione del talent show dopo la scomparsa del marito e forse non c’è modo migliore che essere avvolta dal calore del pubblico più giovane che saprà come accoglierla.

Uomini e Donne torna a partire da lunedì 6 Marzo alle ore 14:45 su Canale 5. Il dating love riparte dalle vicende dei tronisti del trono classico sempre più vicini alla scelta e dalle relazioni tra le dame e i cavalieri del parterre degli over.

C’è Posta Per Te, come confermato anche dai promo in onda da qualche ora sulle reti Mediaset, tornerà ad occupare la storica collocazione del sabato sera a partire dal prossimo, 4 marzo 2023 su Canale 5. Non è chiaro se saranno trasmesse tutte le puntate di questa stagione dato l’inizio del Serale di Amici previsto per il 18 marzo.

Maria De Filippi: la vicinanza del mondo dello spettacolo alla conduttrice di Canale 5

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, sono tanti i volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura che hanno voluto ricordare e omaggiare il giornalista che ha saputo portare sulla scena televisiva personaggi che hanno rappresentato l’alto e il basso della politica, dell’intrattenimento e dell’arte.

Molti coloro, che in un momento così difficile, hanno voluto rivolgere il proprio pensiero a Maria De Filippi. Tra i tanti che hanno preso parte ai funerali c’erano: Gerry Scotti, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Lorella Cuccarini, Milly Carlucci e Mara Venier.

Il messaggio di Simona Ventura

Simona Ventura, anche lei presente nella Chiesa degli Artisti, ha voluto ricordare il forte legame con Costanzo pubblicando sul suo profilo Instagram, diverse foto con il giornalista. La conduttrice ha accompagnato le foto con un significativo commento: “Non ci sono parole. Davvero Maurizio ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei, la profondità che hai, la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia. Questo paese perde tantissimo. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri vita, buon viaggio”.