Il Festival di Sanremo 2027 ha finalmente una data ufficiale: la nuova edizione della kermesse musicale più attesa della televisione italiana andrà in scena da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. L’annuncio è arrivato direttamente da Stefano De Martino, nuovo direttore artistico e conduttore del Festival, attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. La Rai ha confermato le date della 77ª edizione del Festival.

Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia le date ufficiali

Il conto alla rovescia per Sanremo 2027 è ufficialmente iniziato. Stefano De Martino ha scelto un modo semplice ma molto efficace per dare il via alla nuova avventura sanremese: un video pubblicato su Instagram, nel quale sfoglia alcune pagine bianche fino a rivelare le date della prossima edizione del Festival.

Il messaggio è chiaro: Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. Cinque serate, come da tradizione, che segneranno l’inizio di una nuova fase per la manifestazione, questa volta targata Stefano De Martino.

Quando inizia Sanremo 2027?

La prima serata del Festival di Sanremo 2027 è prevista per martedì 16 febbraio 2027. La finale, invece, andrà in onda sabato 20 febbraio 2027, sempre dal Teatro Ariston di Sanremo.

Con l’annuncio delle date, prende ufficialmente forma la macchina organizzativa del Festival. De Martino è già al lavoro insieme al Direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai per costruire l’edizione che segnerà il suo debutto alla guida dell’evento musicale più seguito d’Italia.

Il video con “Vita Spericolata” di Vasco Rossi: semplice scelta musicale o indizio?

A incuriosire il pubblico è stata anche la colonna sonora scelta da Stefano De Martino per il primo annuncio ufficiale: “Vita Spericolata” di Vasco Rossi. Una scelta non casuale agli occhi di molti fan, che hanno subito iniziato a chiedersi se possa trattarsi di un semplice omaggio o di un possibile indizio legato alla nuova edizione.

Al momento, però, non ci sono conferme sulla presenza di Vasco Rossi a Sanremo 2027. Resta quindi una suggestione, alimentata dalla forza simbolica di una canzone che appartiene alla storia del Festival e della musica italiana.

Sanremo 2027, parte la nuova era con Stefano De Martino

Dopo l’annuncio ufficiale, l’attenzione si sposta ora sulle prossime novità: cast, regolamento, eventuali co-conduttori, ospiti e prime indiscrezioni sui cantanti in gara. Per ora, l’unica certezza è rappresentata dalle date e dal cambio di passo editoriale affidato a Stefano De Martino.

Il conduttore arriva al Festival con il compito di aprire una nuova stagione sanremese, provando a unire tradizione, racconto televisivo e una cifra personale capace di parlare a pubblici diversi. Il primo segnale è arrivato: Sanremo 2027 inizierà martedì 16 febbraio e accompagnerà il pubblico fino alla finale di sabato 20 febbraio.