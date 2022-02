Approdata sui nostri teleschermi il 31 maggio 2021, la soap turca Love is in the Air ha subito conquistato il cuore di migliaia di telespettatori che, nella fascia daytime, si sono appassionati alle vicende di Eda e Serkan. Giunta ormai alle sue battute finali, la soap trasmessa su Canale 5 è quindi pronta a salutarci per lasciare il posto (ne siamo sicuri) ad altre storie non meno appassionanti.

Sen Çal Kapımı: la soap in Turchia

Il serial televisivo originale turco Sen Çal Kapımı, è andato in onda su Fox con la prima serie (39 episodi) dall’8 luglio 2020 al 17 aprile 2021. Dopo una pausa di qualche mese è poi proseguita con la seconda serie (13 episodi), andata in onda dal 9 giugno all’8 settembre 2021. La programmazione Fox ha trasmesso un episodio a settimana della durata di circa 140 minuti.

Love is in the Air, la soap in Italia

Pur mantenendo le stesse 52 puntate per la trasmissione Mediaset è stato deciso di seguire la versione europea: la differenza tra la versione italiana e quella originale Love is in the Air è che ogni puntata è stata suddivisa in tre diversi episodi della durata di 40/45 minuti.

Questa programmazione originale italiana ha poi subito piccoli tagli, per lasciare spazio ad Amici, al Grande Fratello Vip e allungare un po’ Pomeriggio Cinque. Attualmente gli episodi durano circa 15/20 minuti ciascuno.

Era il 31 maggio 2021 quando abbiamo fatto conoscenza con Eda, la giovane studentessa di origini modeste che poteva fare affidamento solo sulla borsa di studio per coronare il suo sogno di diventare architetto paesaggista. Immediatamente erano nati gli scontri con Serkan, il ricco imprenditore che ha distrutto le aspirazioni della giovane togliendo la borsa di studio. Il patto insolito che il Bolat propose alla Yildiz, ovvero quello di fingersi la sua fidanzata in cambio del ripristino della borsa di studio, è stato l’inizio di una storia d’amore che, tra alti e bassi, ci ha accompagnato fino a oggi.

Quando finisce Love is in the Air?

Se Canale 5 continuerà la programmazione attuale, con la soap turca in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16.55, è presumibile aspettarsi che Love is in the Air finirà a marzo 2022. Poche settimane quindi, e poi dovremo salutare Eda e Serkan, anche se prima di giungere al gran finale Love is in the Air ci riserverà ancora qualche bella sorpresa. La coppia infatti, dopo aver coronato il loro sogno d’amore, potrà gioire insieme alla piccola Kiraz per l’arrivo di un bel maschietto di nome Alp.

Con la fine di Love is in the Air rimarrà poi inevitabilmente un posto vuoto nel palinsesto di Canale 5, in una fascia oraria tipicamente destinata alle soap. Non è quindi da escludere che la rete ammiraglia Mediaset possa decidere per un ritorno anticipato di Brave and Beautiful, altra soap turca amatissima che è stata interrotta bruscamente a settembre 2021. Una notizia che farebbe sicuramente felici gli appassionati della storia d’amore tra Cesur Alemdaroğlu e Sühan Korludağ, ansiosi di vedere gli episodi inediti della storytelling turca.

Dove vedere puntate Love is in the Air in streaming

Se vi siete persi una o più puntate della soap Love is in the Air e volete rivederle, potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming seguendo questo link. Per rimanere aggiornati su tutte le news dello spettacolo invece continuate a seguirci.