Dov’è il prete? Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 5 novembre 2019, Samuel si è rivolto al priore minacciando di svelare tutti gli altarini se non gli rivelerà in quale luogo è nascosto Padre Telmo. Intanto, il patto per la successione ereditaria di Casilda potrebbe non andare in porto per “colpa” di Maria e la sua sete di possesso. Riuscirà l’eredità a non spezzare legami familiari profondi? In attesa di capirne di più, rivediamo la puntata intera di oggi di Una Vita (video Mediaset).