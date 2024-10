Non solo vincite, ora i concorrenti di Affari Tuoi tornano a casa anche con una proposta di matrimonio. A farla è stata Sara che ha scelto di collocare l’anello in una scatola molto particolare. Scopriamo insieme cosa è successo e come è andata la sua partita.

Affari tuoi, arriva la proposta di matrimonio di Sara a Dario: l’anello in un mini pacco

Colpo di scena nella puntata di Affari Tuoi andata in onda stasera, giovedì 24 ottobre 2024 su Rai1. Durante la partita, la concorrente Sara dell’Umbria ha deciso di prendersi qualche minuto per sé e fare una dedica molto speciale al suo compagno Dario. La donna aveva con sé un mini pacco e con poche ed emozionanti parole ha chiesto la mano al suo fidanzato:

“Ho pensato tanto a questa partita e come avrei potuto dirti questa cosa. Abbiamo raccontato tante favole alla nostra fagiolina e io le voglio raccontare una ai figli che so che arriveranno e voglio scrivere con te la pagina più bella. Non mi importa quando sarà il nostro matrimonio, domani, tra vent’anni”.

Il gioco, che va in onda tutte le sere su Rai1, sta registrando ascolti record e ora passerà alla storia anche per la prima proposta di matrimonio arrivata durante una partita. La scelta particolare della concorrente è stata inserire l’anello di fidanzamento in una scatola a forma di mini-pacco, un omaggio alla trasmissione condotta da Stefano De Martino.

La partita di Sara

Sara ha scelto Affari Tuoi per fare la sua proposta di matrimonio ma la sua partita non è andata nel migliore dei modi. La concorrente è infatti andata alla Regione Fortunata dopo aver cambiato il suo pacco a 4 tiri dalla fine. Nel suo, c’erano 10 mila ma la coppia ha optato per rischiare il tutto per tutto con la Campania. Purtroppo la Regione Fortunata era il Molise e i due sono tornati a casa solo con il loro amore.