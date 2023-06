La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha già fatto il giro del mondo e il nostro Paese si appresta a vivere giornate particolari. La tv, come prevedibile e doveroso, si adegua e tutti i canali principali del piccolo schermo stanno già trasmettendo speciali sulla figura e sull’operato dell’ex Presidente del Consiglio. Ad essere rivoluzionato non è solo il palinsesto Mediaset, che doverosamente celebra il proprio fondatore, ma anche quello della Rai. Di seguito vi diciamo quale sarà la programmazione di oggi su Rai Uno, Rai Due e Rai Tre.

Morte di Silvio Berlusconi: come cambia la programmazione Rai del 12 Giugno

La morte di Silvio Berlusconi sconvolge anche la programmazione Rai. Dal momento stesso in cui ne è stata data notizia, stanno andando in onda speciali in sostituzione dei programmi previsti. Un’edizione straordinaria del Tg1 ha preso il via al posto della diretta di Unomattina ed è tutt’ora in corso. Su Rai Due il Tg2 Italia contiene un focus sul fondatore e leader di Forza Italia, mentre su Rai Tre è ancora in onda lo Speciale Tg3 iniziato alle 11.00.

Vi avvisiamo inoltre che stasera, sulla rete ammiraglia della Rai, Bruno Vespa condurrà una puntata speciale di Porta a Porta, che prenderà il posto della replica della fiction Blanca.

Quando riprenderà la programmazione abituale

Al momento non è dato sapere quando riprenderà la programmazione abituale sulle reti della Rai. Vista l’importanza e la risonanza dell’evento tuttavia, possiamo ipotizzare che ciò non avverrà se non fra qualche giorno. Per adesso i vertici di Viale Mazzini hanno definito il palinsesto odierno, ma non si sono ancora espressi in merito a quelli di domani e dopodomani.

Ad ogni modo noi di Superguidatv monitoriamo la situazione costantemente e vi comunicheremo con tempestività qualsiasi novità a riguardo. Per restare aggiornati pertanto, non dovete fare altro che continuare a seguirci.