“Prisma 3” non si farà, cancellata la Serie TV: lo sfogo del regista

I fan della serie “Prisma”, trasmessa su Prime Video, hanno ricevuto una notizia che li deluderà parecchio! Prima 3 non si farà! Il regista della serie, Ludovico Bessegato, ha espresso pubblicamente il suo disappunto riguardo alla decisione della piattaforma di streaming di non rinnovare lo show per una nuova stagione, l’hashtag #prismalaserie è andato subito in tendenza su “X” (ex Twitter).

“Prisma 3” non ci sarà: lo sfogo del Regista Ludovico Bessegato sulla serie tv di Prime Video

Prisma, una serie che ha esplorato temi di identità, adolescenza e dinamiche familiari con una sensibilità rara nel panorama televisivo italiano, aveva conquistato una base di fan appassionati. Tuttavia, nonostante il successo e l’affetto del pubblico, Prime Video ha deciso di non procedere con la produzione della terza stagione.

In un accorato post sui social, Bessegato, regista della serie tv, ha raccontato le difficoltà nel portare avanti un progetto che aveva ancora molto da dire e da esplorare, ma che è stato interrotto per motivi che non ha condiviso. Il regista ha inoltre ringraziato i fan per il loro supporto e affetto, sottolineando quanto il loro entusiasmo abbia significato per il cast e la produzione.

Questa decisione lascia molte domande aperte sul futuro della serie e sulle storie dei personaggi che avevano ancora tanto da raccontare. I fan, dal canto loro, non hanno nascosto la delusione e hanno espresso sui social il loro rammarico, sperando in un ripensamento o in una nuova piattaforma che possa dare una seconda chance alla serie.