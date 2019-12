Quando inizia la nuova stagione di Primo appuntamento su Real Time? Quando, cioè, rivedremo andare in onda il bel Flavio Montrucchio a capo di single in cerca d’amore e soprattutto del fatidico colpo di fulmine capace di trasformare un semplice incontro in qualcosa di più speciale? Ecco svelata la data del ritorno in tv dell’attesissimo programma in onda, in prima serata, sul canale 31 del digitale terrestre.

Primo appuntamento quando inizia e di cosa si tratta

Come ormai, da bravi telespettatori, sappiamo bene, Primo appuntamento non è altro che un dating show. Il programma viene trasmesso da Real Time dal 14 marzo 2017. Fino ad oggi sono già andate in onda ben tre edizioni e nel 2020 è prevista la messa in onda dell’attesissima quarta stagione della trasmissione, una stagione che si annuncia in versione extralarge poiché formata da ben venti puntate.

Negli anni di Primo appuntamento abbiamo imparato a conoscere anche i diversi conduttori. Se, però, in tre anni, abbiamo avuto tre diverse voci narranti, ovvero: Valerio Capriotti, Gabriele Corsi e Flavio Montrucchio; nella quarta stagione ritroveremo il bel fidanzato dell’ex isolana Alessia Mancini.

Detto tutto ciò rimane una unica domanda a cui rispondere? Quando andrà quindi in onda la quarta edizione di Primo appuntamento condotta da Flavio Montrucchio? L’appuntamento con le 20 nuove puntate è fissato per il 7 gennaio 2020 alle 21:10. Dal giorno dopo l’Epifania prenderà il via una nuova avventura per le coppie formate da single che si metteranno in gioco per trovare l’anima gemella.

Primo appuntamento: le novità del 2020

Quali saranno le novità che il 2020 porterà ai fan di Primo appuntamento, il programma di Real Time.

Di sicuro quella più grossa coincide con il fatto che la versione del daiting show si sia allungata diventando extra-large come già dicevamo poco fa.

Nessuna novità per la voce narrante, Montrucchio è stato confermato. Anzi, se vogliamo vederla da un diverso punto di vista. La conferma del conduttore della terza edizione, dopo due cambi al timone dello show, potrebbe essere già vista come una novità.

Confermato è stato il ristorante. Ad ogni suo tavolo continueranno ad incontrarsi due single che si racconteranno tentando così di capire se vorranno o meno proseguire la conoscenza. Fin qui tutto come sempre. A cambiare, però, sarà il maitre di sala.

Secondo le ultime anticipazioni colui che avrà l’arduo compito di accogliere i clienti e farli sedere al tavolo sarà: Alessandro Pipero.