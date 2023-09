Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna ‘Primo appuntamento‘, il programma che cerca di far trovare l’anima gemella a coppie di single che si incontrano per la prima volta ad una cena. A condurre il dating cult, c’è ancora una volta Flavio Montrucchio. Scopriamo insieme quando andrà in onda.

Primo Appuntamento 2023 su Real Time

I nuovi episodi di “PRIMO APPUNTAMENTO” andranno in onda da martedì 5 settembre 2023 in prima serata su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. L’ora di inizio è prevista per le 21:20. I single durante la puntata conosceranno quella che potrebbe essere la loro anima gemella con una cena in un ristorante che si trova nel cuore di una villa d’epoca. Sarà il “Re di cuori” Flavio Montrucchio a gestire, rassicurare e consigliare gli aspiranti innamorati giunti da tutta Italia.

Non mancheranno i più timidi che saranno incoraggiati a mostrare una parte di sé sconosciuta. L’ex concorrente del Grande Fratello è alla conduzione del programma dal 2019 e ha preso il posto di Valerio Capriotti e Gabriele Corsi. Primo appuntamento è arrivato alla settima stagione confermandosi uno dei programmi preferiti dai giovani che postano i video sui social.

I single del programma scelgono un appuntamento al buio per svariati motivi: chi per provare un’esperienza diversa, chi per superare le proprie insicurezze e chi, da perfetto romantico, per cercare il vero amore. Il racconto dei loro sentimenti vede la conduzione di Flavio Montrucchio, impeccabile padrone di casa che si presenta nell’elegante completo bordeaux, accompagnato da Mauro il barman, dalla maître Barbara e dalla brigata di sala fanno di ogni appuntamento un incontro perfetto.

Dove rivedere il programma

‘Primo Appuntamento’ ci terrà compagnia per 15 episodi della durata di 75 minuti l’uno. Il programma è realizzato da Stand by me per Warner Bros. Discovery. Le puntate, oltre che in chiaro su Real Time, saranno disponibili in anteprima streaming su discovery+.