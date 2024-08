Primo Appuntamento 2024 è pronto a far sognare e creare nuove coppie. Il dating dei sentimenti di Real Time si prepara per una nuova imperdibile stagione dell’amore, l’undicesima se si considerano le dieci edizioni tra le varianti Hotel e Crociera. Scopriamo insieme da quando andrà in onda e quali sono le novità.

Flavio Montrucchio conduce una nuova stagione di Primo Appuntamento 2024

Il Re De Cuori è ancora una volta lui, Flavio Montrucchio. Il presentatore accoglierà al ristorante i tanti nuovi single che sono in cerca dell’anima gemella. Il meccanismo del programma non cambia: due persone che non si sono mai viste prima si ritrovano a ristorante per il primo appuntamento. Cosa accadrà? Se c’è feeling, i due continueranno a vedersi lontano delle telecamere altrimenti avranno vissuto una serata divertente e romantica.

La nuova stagione di Primo Appuntamento è prevista da martedì 3 settembre 2024 alle 21.30 in prima tv assoluta su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Il successo del programma è dovuto anche alle storie dei suoi protagonisti. Al ristorante di Primo Appuntamento, Flavio Montrucchio apre le porte a tutti, senza distinzione di età, sesso o precedenti esperienze. Inoltre ognuno di noi può riconoscersi e confrontarsi con quel vissuto che viene rivelato naturalmente mentre si è a tavola. Aneddoti ed esperienze di vita, vengono raccontate con leggerezza, parola che è il tratto distintivo del programma.

Le puntate in anteprima streaming

Accanto a Flavio Montrucchio, ci saranno il barman Mauro e la maître Barbara. Non mancheranno le delicate attenzioni della brigata di sala a rendere la serata perfetta. La location scelta sono le sale della Tenuta Sant’Antonio a Tivoli. “PRIMO APPUNTAMENTO” prevede 15 episodi della durata ciascuno di 75 minuti ed è basato sul format inglese First dates. Il programma è realizzato da Stand by me per Warner Bros. Discovery e le puntate sono disponibili in anteprima streaming su Discovery+.