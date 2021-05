Ascolti tv. Ottimo esordio ieri sera per Flavio Montrucchio con il suo quarto programma in prime time: ‘Primo Appuntamento Crociera’. Oltre 600.000 spettatori con il 2.5% di share. Il programma in onda su Real Time batte in termini di ascolti anche l’Eurovision fermo a 535.000 con 2.2% di share.

Già al debutto dell’edizione classica il 6 gennaio scorso, il format di Discovery Italia andò molto bene con 485.000 spettatori e 1.8% di share. Tra single in cerca dell’anima gemella e cene a lume di candela, ‘Primo Appuntamento Crociera’ si conferma tra i format più seguiti di Real Time.

‘Primo Appuntamento Crociera’: la nuova stagione

La Nuova Serie vede ancora al timone il “Re di cuori” Flavio Montrucchio. Sono ben 8 gli episodi realizzati da Stand by me per Discovery Italia, in onda in prima assoluta sul canale 31 alle 21.20 (anteprima streaming ogni settimana su Discovery+).

Il format

Dopo aver “assortito” più di 250 coppie in cene al ristorante nelle passate stagioni, Montrucchio fa ora incontrare gli aspiranti fidanzati in una location unica e tutta da scoprire. Nelle varie puntate, si navigherà a bordo della Msc Grandiosa, da Genova a Malta e ritorno, passando per gli arcipelaghi più belli del Mediterraneo.

I protagonisti del viaggio avranno la possibilità di conoscersi non solo a tavola ma, se lo vorranno, anche in un romantico dopocena al chiaro di luna o a bordo piscina e magari, chissà, in una suite da condividere.

Le coppie potranno trascorrere insieme anche i giorni successivi, tra panorami mozzafiato e tramonti sul mare. In ‘Primo appuntamento Crociera” entreranno, in gioco dinamiche imprevedibili, con incursioni di altri passeggeri, che potrebbero “disturbare” qualche appuntamento con tentativi di seduzione verso uno dei protagonisti. Molto probabile anche l’ipotesi di essere scelti per una cena da quel single che, ricevuto un “no” e volesse mettersi ancora in gioco.

Montrucchio, capitano della nave dell’amore (autore e interprete anche della sigla) si prenderà cura dei concorrenti fin dall’imbarco. Seguirà l’andamento degli appuntamenti e, in alcuni casi, dovrà essere confidente o pacificatore.