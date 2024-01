Su Prime Video arriva una nuova esilarante serie dal titolo “No Activity – Niente da segnalare“. Tra i protagonisti ci sono alcuni attori e personaggi noti del mondo dello spettacolo che si mettono in gioco in questa nuova commedia tutta da ridere. Scopriamo insieme il cast, la trama e la data di uscita.

“No Activity – Niente da segnalare”: trama e cast

Luca Zingaretti vestirà i panni di Marcello, un agente pieno di ironia, nella nuova serie comedy Original “No Activity – Niente da segnalare“. I sei episodi, della durata ciascuno di 30 minuti circa, saranno disponibili in esclusiva dal 18 gennaio 2024 su Prime Video. Ma di cosa parla la serie? La trama vede due criminali impegnati in un colpo e in attesa di un carico importante di droga. Ad attenderli però ci sono due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, in collegamento con due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. L’attesa è lunga e il carico non sembra arrivare, così i due protagonisti cercano di ammazzare il tempo. Nel frattempo, c’è un solo messaggio da dare: “No Activity - Niente da segnalare”!

Nella serie, accanto a Luca Zingaretti c’è il compagno fidato Achille (Alessandro Tiberi). Dall’altra parte, ad interpretare i due criminali, ci sono Rocco Papaleo e Fabio Balsamo (Toni ‘la leggenda della mala’ e Dario ‘lo stagista del crimine). Completano il cast, Carla Signoris ed Emanuela Fanelli (le due poliziotte del reparto operativo, ovvero Katia e Palmira), Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella (nel ruolo di sé stessa, musa di Zingaretti), Lorella Cuccarini (presidente di commissione), Francesco Pannofino e Diego Abatantuono (Felice, il boss della laguna).

Anticipazioni dei sei episodi

“No Activity – Niente da segnalare“, è diretta da Valerio Vestoso, scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti. La serie è un adattamento del format australiano ‘No Activity’ creato da Jungle Entertainment ed è prodotta da Amazon MGM Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay). Per vederla basta avere un abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di €49,90/anno o €4,99 al mese.

Ma cosa accadrà nei sei episodi?

Episodio 1. Un carico importante sta arrivando… forse. L’adrenalina di un appostamento si tramuta in una notte di lavoro con i peggiori colleghi possibili. Ma è proprio quando si abbassa la guardia che finalmente qualcosa di inaspettato accade.

Episodio 2. Marcello deve affrontare un’indagine interna, ma Achille lo aiuta a prepararsi e appare un misterioso aiutante. Dario si ritrova a lavorare con un raccomandato. Perri racconta a Katia la sua storia, con conseguenze impreviste.

Episodio 3. Dario e Toni hanno un problema: dov’è finito il nipote del boss? Marcello e Achille, con l’aiuto di una testimone, provano a risolvere un enigma: un messaggio di Perri. E così, distratti da altro, tutti si perdono un dettaglio importante.

Episodio 4. Marcello ha un’idea per salvare il suo matrimonio. Perri tenta di liberarsi di un rapporto ingombrante che finirà per travolgere il commissariato. E intanto, per i due criminali, una telefonata rischia di far precipitare gli eventi

Episodio 5. I nostri protagonisti sono ognuno di fronte al proprio big boss. Riusciranno a essere se stessi e dire la verità, o manterranno un profilo basso? Lo scopriranno mentre la situazione per tutti si fa esplosiva…

Episodio 6. Delusi da una carriera che non sboccia mai, i nostri si dividono tra chi abbassa le aspettative e chi tenta il tutto per tutto. Ma in mezzo c’è l’ultima notte di attesa. Sperando che – almeno stavolta – ci sia qualcosa da segnalare…