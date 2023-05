Mercoledì 10 Maggio su Nove in prima serata, con inizio alle 21.25 circa, va in onda Prima o poi mi sposo, celebre commedia del 2001 con protagonisti Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. La critica non è stata particolarmente benevola con il film diretto da Adam Shankman, in compenso il pubblico ha mostrato di gradirla molto di più, sicuramente anche per via della coppia che dà vita ai personaggi principali, all’epoca all’apice della carriera. Di seguito vi sveliamo la trama e alcune curiosità sul film.

Prima o poi mi sposo: la trama in breve

Prima di scoprire alcune curiosità su Prima o poi mi sposo, ripercorriamone brevemente la trama.

Mary Fiore è una wedding planner di successo che, completamente dedita al lavoro, trascura la vita sociale e quella amorosa. Single da tempo, l’unica persona che va a trovare spesso è suo padre. Un giorno, per caso, scoppia il colpo di fulmine. Un giovane e bellissimo medico, la salva mentre sta per caderle addosso un cassonetto dell’immondizia e fra i due si instaura fin da subito un feeling speciale. Ad ogni modo, entrambi decidono di salutarsi e di prendere strade diverse. Ma il destino vuole diversamente. Mary scopre infatti, che il matrimonio che sta organizzando è proprio quello fra la sua cliente Fran e il bel dottore.

Curiosità sul film

Lo abbiamo detto: Prima o poi mi sposo non è un film eccezionale, ma è comunque gradevole e il pubblico lo premia ad ogni passaggio in tv. Decisamente brillante la recitazione di Jennifer Lopez e Matthew McConaughey, due degli attori più popolari degli ultimi decenni e parte cospicua del successo della pellicola.

La maggior parte della critica ha bollato Prima o poi mi sposo come banale e zuccheroso e, in effetti, nella trama di originale c’è ben poco, ma se non si pretende troppo, esso può essere la scelta giusta per una serata casalinga all’insegna della leggerezza.

Ecco alcune curiosità sul film: