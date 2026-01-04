Prima di noi: trama, cast e quando in tv della nuova serie Rai

Prima di noi è la nuova fiction Rai che racconta il ‘900 del nostro paese attraverso una saga famigliare. Vengono mostrate due guerre mondiali, l’urbanizzazione e la globalizzazione grazie allo sguardo della famiglia Sartori. Una serie che arriva dritta all’anima e che racchiude tutto: colpa, vergogna, rabbia e soprattutto l’amore. Scopriamo insieme il cast, la trama e dove vederla in tv.

Prima di noi: trama e dove vederlo in tv

‘Prima di noi‘ è tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana e in cinque puntate mostrerà l’Italia per quasi un secolo: dal 1917 al 1978. Un appuntamento da non perdere con questa fiction che racconta non solo una storia famigliare ma quella di tutti noi. La prima puntata andrà in onda domenica 4 gennaio 2026 in prima serata su Rai1.

Ma qual è la trama di Prima di Noi? Seguiremo la storia della famiglia Sartori e tutto partirà da Maurizio (interpretato da Andrea Arcangeli) che fugge dal fronte dopo la ritirata di Caporetto durante la prima guerra mondiale. Un gesto che tiene nascosto e che rivelerà solo a Nadia Tassan (interpretata da Linda Caridi), capostipite della famiglia che cerca di tenere insieme le tradizioni e la voglia di libertà ed evasione dei tre figli, Gabriele, Domenico e Renzo.

Ma nonostante l’amore di Nadia, Maurizio è ‘un distruttore’, in perenne fuga da tutto, compresi i figli: ha un lavoro che perde in continuazione, beve, segue battaglie politiche a cui non crede. Tutto il contrario della donna, eterna sognatrice e ‘costruttrice’. Sullo sfondo l’Italia del ‘900, in particolare il Nord, dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche, passando attraverso le due guerre mondiali, il boom economico, l’urbanizzazione, gli anni di piombo e l’avvento della globalizzazione.

Cast e numero puntate

“Prima di noi” è una serie prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction e in associazione con Rai Com. Diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella prevede cinque serate. La prima puntata andrà in onda domenica 4 gennaio su Rai1.

Fanno parte del cast Andrea Arcangeli (nel ruolo di Maurizio); Linda Caridi (Nadia Tassan); Maurizio Lastrico e Leonardo Cesaroni (che interpretano Gabriele Sartori da adulto e da ragazzo); Matteo Martari e Alessandro Bedetti (Renzo Sartori da adulto e da ragazzo); Luca Di Sessa (Domenico Sartori).

E ancora Diane Fleri e Lorena Nacchia (Margherita da adulta e da ragazza); Benedetta Cimatti (Teresa); Elena Lietti (Maddalena); Romana Maggiora Vergano (Eloisa); Lorenzo Aloi (Davide); Andrea Palma (Luigi); Stefano Venturi e Francesco Cancellotti (Flaviut da adulto e ragazzo); Ginevra Francesconi (Diana); Maria Vittoria Dallasta (Marta); Fausto Maria Sciarappa (Leone).