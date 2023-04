Stasera, mercoledì 12 Aprile, alle 21.30 su Rai Uno va in onda un classico del cinema contemporaneo, il film Pretty Woman. La commedia sentimentale con Richard Gere e Julia Roberts, che pure venne accolta in modo abbastanza tiepido dalla critica, resta uno dei successi di pubblico più strepitosi degli ultimi anni. Sulla trama forse un po’ stereotipata, emergono le interpretazioni eccellenti dei due attori protagonisti, grazie ai quali la pellicola offre allo spettatore oltre due ore decisamente piacevoli. Probabilmente avete visto Pretty Woman decine di volte, ma vi siete mai chiesti se è tratto da una storia vera o solo frutto di fantasia? Ve lo diciamo di seguito.

Pretty Woman: trama in breve

Prima di vedere se Pretty Woman è tratto da una storia vera o meno, ripercorriamone brevemente la trama.

L’affascinante affarista senza scrupoli Edward Lewis, una sera chiede informazioni alla prostituta Vivian Ward e ne rimane talmente colpito da ingaggiarla per una settimana. Due persone inizialmente appartenenti a mondi opposti, si incontrano per caso e finiscono per innamorarsi davvero. La scena finale di Edward che sale dalle scale anti incendio per porgere un mazzo di fiori a Vivian e chiederle di sposarlo è diventata un cult.

Storia vera o no? La sceneggiatura originale

Diciamo subito che no, Pretty Woman non è tratto da una storia vera, ma dietro al film si cela un aneddoto che quasi certamente non conoscete. La sceneggiatura originale della pellicola infatti, era tutt’altra cosa da quella che poi è stata realizzata ed è uscita nelle sale nel 1990. Altro che amore e romanticismo!

Il titolo dal film era 3000, in riferimento alla cifra che il violento ed alcolizzato Edward avrebbe dovuto corrispondere alla prostituta Vivian. Drammatico il finale, che vedeva la ragazza sbattuta fuori dall’auto e abbandonata sull’asfalto dall’uomo che le lanciava addosso i 3000 dollari.

Perché non se ne è fatto nulla? Perché la casa di produzione fallì e in seguito si decise di rivedere completamente la storia rendendola adatta ad una fetta di pubblico più ampia. E così è nato il film cult che ha lanciato la carriera di una all’epoca sconosciuta Julia Roberts.