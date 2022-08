Con l’arrivo del Campionato di calcio della Serie A 2022-2023, che inizierà sabato 13 agosto 2022, tornano in onda le trasmissioni sportive. Su Italia 1 il gradito ritorno di una storica trasmissione targata Mediaset: Pressing, che andrà in onda con un doppio e imperdibile appuntamento settimanale, la domenica e il lunedì. Ma andiamo a vedere quando andrà in onda la nuova stagione di Pressing e chi sono i conduttori.

“Pressing” torna in tv su Italia 1: chi sono i conduttori e quando in tv

L’appuntamento con la nuova stagione di Pressing è per Domenica 13 agosto 2022 alle ore 23:55 su Italia 1. I conduttori per questa stagione sono quattro. Domenica 13 toccherà a Monica Bertini e Massimo Callegari fare gli onori di casa, mentre lunedì 14 agosto sempre allo stesso orario e sulla stessa rete, a condurre ci saranno Benedetta Radaelli e Dario Donato. Il lunedì, il programma andrà a sostituire Tiki Taka – La repubblica del pallone.

Pressing: la storia e le vallette

Il programma televisivo di approfondimento calcistico, andò in onda per la prima volta su Italia 1 dal 9 settembre 1990 al 23 maggio 1999, inizialmente in prima serata e in seguito in seconda serata. Il programma è stato condotto nel 1990 e nel 1991 dal giornalista Marino Bartoletti, dal 1991 al 1999 dal grande attore e conduttore tv Raimondo Vianello, dal 19 agosto al 26 dicembre 2018 è stato trasmesso su Canale 5 con la conduzione del giornalista Pierluigi Pardo. Dal 12 settembre 2021 il programma è tornato su Italia 1 in prima serata con la prima puntata e dalla seconda puntata il programma si è spostato in seconda serata, con la conduzione di Massimo Callegari e Monica Bertini.

Negli anni il programma ha avuto anche delle vallette: dal 1990 al 1992 Kay Sandvick fu il volto femminile della trasmissione, per la stagione 1992-1993 fu la volta di Lu-Ann Nadeau, poi Karin Nimatallah (dal 22 novembre 1992). Dal 1993 al 1996 la valletta di Pressing fu Antonella Elia, poi dal 1996 al 1997 toccò a Miriana Trevisan e dal 1997 al 1999 a Elenoire Casalegno.