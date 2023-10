Lunedì 16 ottobre 2023 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “PresaDiretta“, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona in prima serata su Rai 3. Questa sera la puntata è interamente dedicata alla guerra in Ucraina e in particolare alle sue vittime più innocenti: i bambini. Un reportage dall’Ucraina che da più di un anno e mezzo vive in guerra. Sono tantissimi i bambini rubati e deportati in Russia, dove la propaganda di Putin e la riscrittura patriottica della storia russa si concentra soprattutto sulle giovani generazioni. Non solo spazio anche ad una finestra dedicata alle violenza che in questi ultimi giorni si sta vivendo anche tra Israele e la Striscia di Gaza colpite da una nuova pericolosissima guerra che coinvolge ancora una volta migliaia di bambini innocenti.

Le telecamere di Presa Diretta sono tornate in Ucraina per per raccontare la guerra e la storia dei bambini rubati. Sono migliaia i bambini e gli adolescenti separati dalle loro famiglie e trasferiti oltre confine, in Russia. PresaDiretta ha incontrato le famiglie di questi bambini che non hanno mai perso le speranze, ma che continuano a cercarli. Spazio anche alle storie di chi è riuscito a riportarli a casa. Tra gli intervistati Mykola Kuleba, il fondatore di Save Ukraine, l’Organizzazione che si occupa di cercare e trovare i minori deportati in Russia per riportarli indietro.