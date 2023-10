Riccardo Iacona torna in prima serata su Rai3 con una nuova puntata di PresaDiretta, il programma di informazione ed attualità che si occupa di raccontare i temi centrali e i nervi scoperti della società. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di stasera, lunedì 23 ottobre 2023.

PresaDiretta 2023, le inchieste di lunedì 23 ottobre

Lunedì 23 ottobre 2023 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e di tutta la sua squadra di Presa Diretta attraverso i temi centrali e i nervi scoperti della società. Nella puntata di stasera si torna a parlare di guerra ponendo l’attenzione sulle conseguenze economiche nell’inchiesta dal titolo “L’economia della guerra“.

Gli inviati del programma si sono recati ancora una volta in Ucraina per raccontare come la guerra sta distruggendo, mese dopo mese, l’economia di un paese. Non solo, le telecamere sono poi andate in Russia per vedere da vicino l’impatto delle sanzioni occidentali. Ma non finisce qui, il viaggio inchiesta prosegue poi in Sudafrica dove in questi giorni si è tenuto il Summit dei BRICS dove è stato disegnato un nuovo ordine mondiale. Infine spazio alla delicatissima guerra scoppiata tra Israele e Palestina con particolare attenzione al pensiero degli israeliani sulle politiche per la sicurezza dei Governi guidati da Netanyahu.

Presa Diretta stasera su Rai3: si parla di guerra

Non solo, durante la puntata di stasera di lunedì 23 ottobre 2023, Presa Diretta si occupa delle sanzioni emesse dall’Occidente pochi giorni dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’Unione Europea ha provato a piegare la Federazione Russa dal punto di vista economico, ma ci è riuscita? A quasi due anni dall’inizio della guerra Russia-Ucraina, quali sono i reali effetti delle sanzioni sull’economia russa? Intanto la guerra in Ucraina prosegue senza sosta in un paese sempre più povero e sempre più in balia degli eventi. L’economia dell’Ucraina è allo sbando: il suo sistema produttivo, i complessi industriali e il tessuto sociale, vincerà chi ha i soldi per continuare la guerra.

Spazio poi al Summit dei BRICS svoltosi in Sudafrica con la partecipazione di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Quali sono state le decisioni? Si vocifera di una possibile fine del dollaro a favore di un nuovo ordine mondiale? Ospiti in studio di questa sera: Federico Fubini vicedirettore del Corriere della Sera, esperto di economia e di finanza per ragionare insieme sulle conseguenze economiche delle guerre che caratterizzano il nostro presente.

Il racconto “L’economia della guerra” è una inchiesta a cura di Riccardo Iacona, con Chiara Avesani, Antonella Bottini, Raffaele Marco Della Monica, Francesca Nava, Andrea Vignali, Matteo Delbò, Alessandro Marcelli, Massimiliano Torchia.