PresaDiretta, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona, torna in prima serata su Rai3 con una puntata davvero speciale dedicata alle recenti Elezioni in Emilia-Romagna. Ecco in anteprima le anticipazioni e i temi al centro dell’ultima puntata in onda lunedì 27 gennaio 2020.

Lunedì 27 gennaio alle ore 21.20 in prima serata su Rai3 torna Report di Riccardo Iacona. Per l’occasione il programma giornalistico e di inchiesta dedica l’intera puntata alle recenti elezioni di voto in Emilia-Romagna. All’indomani del voto, Iacona da spazio a quelli che sono stati i protagonisti di una lunghissima campagna elettorale anche con le ultimissime dichiarazioni politiche a caldo.

Le telecamere di Report si sono recate in Emilia Romagna per raccontare cosa è successo in una votazione che ha assunto una significato davvero importante. Spazio quindi a contenuti video inediti con le parole, i volti e le storie di una regione che si è ritrovata a dover affrontare un appuntamento politico che per molti è stato molto più di un voto regionale.

PresaDiretta puntata speciale: Elezioni Emilia Romagna

Il lungo viaggio di PresaDiretta, infatti, è arrivato non solo nelle città capoluogo, ma anche nelle piccole periferie, nei paesi dell’entroterra fino a toccare le tantissime campagne disseminate nella bellissima e straordinaria Emilia-Romagna. Non solo, le telecamere sono andate anche sui luoghi di lavoro per raccogliere quelli che sono i bisogni, le paure e i sentimenti del popolo emiliano che si è recato in queste ore a votare. Un lungo reportage per raccontare le profondità politiche e sociali che si nascondono dietro le ragione di un voto.

Una puntata che si preannuncia davvero importante per conoscere i risultati delle Elezioni Regionali Emilia-Romagna 2020 che hanno segnato un dato davvero storico. Stando a quanto riportato da Ansa.it alle ore 19.00 alle urne si è recato il 58,82% delle popolazione. Si tratta di un risultato record visto che è quasi il doppio rispetto ai primi dati legati alle Elezioni del 2014.