Domenica 20 ottobre 2024 dalle ore 20.35 appuntamento con una nuova puntata di Presa Diretta, il viaggio condotto da Riccardo Iacona e trasmesso in prime time su Rai3. Come sempre al centro del programma temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità di strettissima attualità. La puntata si apre con “Aspettando PresaDiretta” si occupa del maltempo e delle conseguenze che da anni ha sul nostro paese e in Europa. Negli ultimi anni, dati alla mano, su 900 mila frane presenti in Europa, 600 mila sono concentrate in Italia. Con l’arrivo dell’inverno e il ripetersi di eventi estremi come in questi giorni in Liguria, l’ultima puntata della stagione 2024 del programma si apre con il tema del dissesto idrogeologico dopo le criticità registrate da Nord a Sud.

Tra le inchieste della puntata di stasera di PresaDiretta c’è “L’era della solitudine“. Spazio ad un tema oramai sempre più importante: la solitudine, fenomeno definito dall’Oms: “un problema di salute pubblica globale“. Dall’Italia al Giappone passando per l’Inghilterra, l’inchiesta approfondisce come siano cambiati il il modo di vivere, di lavorare, di abitare gli spazi nelle grandi città. Per capire perché da soli ci si ammala di più e il mondo appare più ostile. Ma sopratutto qual è l’impatto economico, sociale, sanitario della solitudine sulla società?

“L’era della solitudine” è l’inchiesta al centro delle nuove puntate di Presa Dirette trasmesse stasera in prima serata su Rai3. “Il problema di salute pubblica globale” – come è stata definita la solitudine dell’OMS, riguarda il mondo interno. In Giappone, il Paese con la popolazione più anziana del pianeta, nei primi tre mesi del 2024 quasi 22 mila persone sono morte in solitudine. Un fenomeno sempre più diffuso nel paese a tal punto da creare una parole: la Kodokùshi. Le telecamere di Presa Diretta sono entrate in una Gomi-Yashiki”, case dove le persone vivono e muoiono sole, sepolte dall’immondizia.

In Italia questo fenomeno non è da meno e la conferma arriva dalla città di Milano dove ogni anno ci sono 170 funerali umanitari per dare una sepoltura dignitosa a uomini e donne che non hanno più nessuno accanto. Proprio nella città di Milano il 55 per cento delle famiglie è monocomponente e dà vita a un mercato immobiliare che raccoglie più della metà di tutti gli investimenti del settore in Italia. Non solo, l’inchiesta di Presa Diretta si domanda anche: quale impatto può avere la solitudine sulla salute e come prevenirlo? Per questo motivo le telecamere si sono recate in Germania dove gli scienziati stanno studiando gli allarmanti effetti dell’isolamento sociale sul cervello e in Gran Bretagna, primo Paese al mondo a istituire il Ministero della Solitudine..

“L’era della solitudine” è un racconto di Riccardo Iacona con Liza Boschin, Antonella Bottini, Marco Della Monica, Lorenzo Grighi, Lisa Iotti, Irene Sicurella, Eugenio Catalani, Fabio Colazzo, Matteo Delbò, Paolo Martino, Massimiliano Torchia.

