Annunciati i nomi dei finalisti che compongono la cinquina del Premio Strega 2025, il premio letterario assegnato annualmente all’autore di un libro pubblicato in Italia.

Premio Strega 2025, quando in tv e la cinquina dei finalisti

Cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore della LXXIX edizione del Premio Strega 2025. La consegna del premio letterario che, ogni anno viene assegnato all’autore di un libro pubblicato in Italia, si terrà giovedì 3 luglio 2025. A conduttore l’evento sarà Stefano Coletta. Svelati i nomi dei finalisti della cinquina del Premio Strega 2025 con Andrea Bajani che guida la classifica con 280 voti per il libro “L’anniversario” edito da Feltrinelli. Poco dopo l’annuncio, Bajani ha dichiarato alla stampa: “è una fase di mezzo, un transito. A me sembra una grande festa, una festa di civiltà in un momento come questo di violenza dilagante nel mondo, in cui siamo distrutti da guerre planetarie, da odi dentro e fuori dalle famiglie, da odio generalizzato, da una incapacità di gestire il mondo che sta dimenticando tutti“.

Una riconferma per Andrea Bajani vincitore del Premio Strega Giovani 2025. In passato lo scrittore era arrivato in finale al Premio Strega e Premio Campiello del 2021. Lo scrittore è il favorito alla vittoria tallonato da Nadia Terranova che ha ricevuto 226 voti per “Quello che so di te”, Guanda Editore.

Premio Strega 2025: chi sarà il vincitore?

Nella cinquina dei finalisti del Premio Strega 2025 oltre ad Andrea Bajani e Nadia Terranova troviamo anche: Elisabetta Rasy con “Perduto è questo mare” (Rizzoli) con 205 voti. A seguire un ex equo tra Paolo Nori con “Chiudo la porta e urlo” (Mondadori), e Michele Ruol con il primo romanzo “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia” edito per Terra Rossa. Entrambi hanno ricevuto 180 voti.

Chi sarà il vincitore del Premio Strega 2025? Per scoprirlo non resta che attenderà la serata di premiazione in onda il 6 luglio 2025.