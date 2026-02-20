“Portobello“, la serie tv diretta da Marco Bellocchio e incentrata sul caso di Enzo Tortora, è finalmente disponibile sulla piattaforma streaming di HBO Max. Scopriamo insieme il numero di puntate, la trama e il cast.

Portobello, la serie tv arriva su HBO Max: quando esce e trama

Dal 20 febbraio 2026 è disponibile su HBO Max la nuova serie tv “Portobello” che racconta e ricostruisce la vicenda di Enzo Tortora. La serie, diretta magistralmente da Marco Bellocchio, si sofferma non solo sul caso di cronaca e sul processo, ma anche sulla figura di Enzo Tortora. Il celebre conduttore di Portobello si ritrova nel giro di pochi giorni da celebrità della tv ad imputato dato in pasto alla gogna mediatica tra accuse poi rivelatesi infondate. L’obiettivo della serie tv, composta da 6 puntate durata di 60 minuti, è proprio quello di raccontare l’ascesa e la caduta di Enzo Tortora, una figura amatissima dal pubblico diventata poi il volto di un uomo vittima delle fragilità del sistema giudiziario nell’Italia del primo ‘800.

Enzo Tortora raggiunge la fama e popolarità alla conduzione di “Portobello”, programma cult degli anni ’80 che incollava alla tv 28 milioni di telespettatori. Nel 1983 l’arresto improvviso con l’accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico e traffico di droga. Ad accusarlo sono alcuni pentiti della Nuova Camorra Organizzata, tra cui Giovanni Pandico. Il conduttore si proclamò sin da subito innocente, ma nel 1985 nonostante diverse incongruenze viene condannato in primo grado a 10 anni di carcere.

Nonostante la possibilità di ricorrere all’immunità parlamentare essendo stato eletto al Parlamento Europeo nelle liste del Partito Radicale, Enzo Tortora decide di affrontare il processo proclamando fermamente la sua innocenza. Nel 1986 viene assolto dalla Corte d’Appello di Napoli perché il “fatto non sussiste”. Una sentenza che successivamente viene confermata anche dalla Cassazione. Nonostante l’assoluzione il dolore per quanto subito segno profondamente la vita del conduttore che si è spento nel 1988.

Portobello su HBO Max, serie tv: il cast

Nel cast di Portobello su HBO Max figura su tutti Fabrizio Gifuni nei panni del protagonista Enzo Tortora. Non solo, Lino Musella presta il volto al pentito Giovanni Pandico, ruolo centrale nella vicenda giudiziaria, mentre ad interpretare la moglie Anna Tortora c’è Barbora Bobulova. E ancora: Romana Maggiora Vergano veste i panni di Francesca Scopelliti, Alessandro Preziosi interpreta Giorgio Fontana, Gianfranco Gallo è Raffaele Cutolo e Carlotta Gamba presta il volto alla figlia Silvia Tortora.

L’appuntamento con Portobello è su HBO Max dal 20 febbraio 2026.