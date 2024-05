Alberto Angela torna su Raiuno in prima serata lunedì 27 maggio con “Pompei-Le nuove scoperte”, lo speciale di “Meraviglie” prodotto da Rai Cultura in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei e il Ministero della Cultura. In questo nuovo viaggio televisivo, il noto divulgatore scientifico racconterà le nuove scoperte degli archeologi nella città sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C, in particolare le ultime meraviglie emerse a Pompei nella Regio XI e nel cantiere di restauro e valorizzazione dell’insula dei Casti Amanti. La settimana successiva, lunedì 3 giugno 2024, un’altra puntata dello Speciale Alberto Angela sarà dedicata alla storia dello sbarco in Normandia, in occasione dell’80esimo anniversario di questo cruciale avvenimento della Seconda Guerra Mondiale.

Intervista ad Alberto Angela

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Alberto Angela che ci ha anticipato qualcosa in più sullo speciale dedicato a Pompei: “Le scoperte sono tante, da oggetti, affreschi e anche forme d’arte. Ogni volta che giravamo, durante le riprese, accadeva che qualche altro reperto venisse portato alla luce. Pompei è una vera miniera della nostra cultura ma anche per l’arte”.

A colpire in particolare Alberto Angela è stata l’estensione della città: “Durante le riprese, girando con il piano sequenza, sono rimasto meravigliato dalla grandezza di Pompei. Macinando tanti km all’interno di Pompei abbiamo scoperto non solo la sua dimensione ma ci siamo confrontati anche con i restauratori e gli archeologi che erano al lavoro. E’ stata un’emozione notevole. In 30 anni che faccio servizi o libri non avevo mai visto così tanto tutto assieme”. Il legame tra Alberto Angela e Pompei è ormai datato.

Non solo il divulgatore scientifico è stato nominato cittadino onorario ma con i proventi del libro su Pompei ha contribuito al restauro di un affresco: “E’ un rapporto nato 30 anni fa. Mi ero recato a Pompei per realizzare un servizio per Superquark. Volevo andare a parlare della vita quotidiana dei romani e lì ho scoperto che pompeiani e romani sono un po’ uno specchio nel senso che avevano una società molto avanzata con dei limiti ma anche delle trovate dalle quali si può imparare molto. Pompei è una sorta di gemello culturale al quale guardare con attenzione”.

Il secondo speciale sarà dedicato allo sbarco in Normandia: “Quest’anno cadono gli 80 anni dello sbarco in Normandia. Era doveroso ripercorrere quell’evento e ricordare che i ventenni di prima si sono immolati per salvare l’Europa e non solo da una feroce dittatura. Hanno lasciato le loro famiglie per salvarne altre che non conoscevano. Siamo riusciti ad intervistare anche uno di quei ventenni. Aveva 19 anni al momento dello sbarco e ora è centenario. Lui era un paramedico ed era sbarcato disarmato per salvare gli altri”. Dopo il successo della scorsa edizione, in estate tornerà anche “Noos-L’avventura della conoscenza”.

Alberto Angela ha anticipato: “Siamo già al lavoro e questa volta gireremo al Centro Studi Rai di Napoli. Cominceremo con grande entusiasmo, ancora più dell’anno scorso che per noi era un esperimento. Ci saranno anche delle new entry. Abbiamo girato già tanti servizi e a giugno Noos sarà in onda”.