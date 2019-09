Nella prima puntata del nuovo anno televisivo di Pomeriggio 5, Paola Caruso ha presentato ufficialmente a tutti, ma soprattutto a Barbara d’Urso, il nuovo fidanzato. L’ex Bonas di Bonolis ha fatto il suo ingresso nel nuovo studio del programma pomeridiano di Canale 5 con il bellissimo Moreno Merlo. Ecco il video Mediaset per rivedere il momento clou e ascoltare le parole dei due piccioncini.

Sempre a Pomeriggio 5, poi, Paola Caruso ha anche chiarito la sua posizione sulla storia, poi smentita, fra Raffaella Fico e il padre di suo figlio. La showgirl ha detto che, da donna, se fosse stata nei panni della Fico, sapendo la storia del suo ex, mai e poi mai avrebbe preso anche solo un caffè con lui.

Per finire è stato annunciata l’esclusiva diretta, durante Domenica Live, del battesimo del piccolo Michelino. La Caruso avrebbe voluto la d’Urso come madrina, ma ciò non potrò avvenire. Annunciata infine una nuova rubrica all’interno di Live Non è la d’Urso. In onore di Paola Caruso e della sua mamma biologica la nuova rubrica si intitolerà DNA. Le persone comune in cerca di genitori o parenti potranno rivolgersi al programma ed effettuare il fatidico test.