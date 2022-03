Giunge al termine la prima stagione della fiction “Più forti del Destino”. L’ultimo episodio della serie tv di Canale 5 con protagoniste Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woodsuna andrà in onda questa sera venerdì 18 marzo 2022 in prima serata alle ore 21.45 su Canale 5. Scopriamo cosa succederà nell’ultimo ed imperdibile appuntamento in onda questa sera. Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata della fiction.

“Più forti del Destino”: le anticipazioni dell’ultima puntata

La serie tv “Più forti del Destino” è ambientata in una Palermo di fine Ottocento, ed è ispirata a fatti realmente accaduti. La fiction racconta una storia che ha per protagoniste alcune donne che lottano per la loro emancipazione, andando contro i loro mariti o i loro padri. La fiction, prodotta da Fabula Pictures e diretta da Alexis Sweet, annovera nel cast, tra gli altri, anche Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi, e Paolo Sassanelli con la partecipazione di Francesca Valtorta e con Sergio Rubini nel ruolo del Commissario Lucchesi. Ecco dove eravamo rimasti e le anticipazioni della quarta ed ultima puntata della prima stagione della fiction.

Dove eravamo rimasti

Durante la terza puntata di “Più forti del Destino”, Antonio promesso sposo di Costanza scopre che la sua fidanzata ha una relazione con Libero, l’anarchico che tutti cercano e che vogliono accusare come responsabile dell’incendio che ha provocato la morte di molte donne. Dopo la denuncia di Antonio, Libero viene arrestato e con lui anche il commissario Lucchesi con l’accusa di favoreggiamento. Rosalia scopre che suo marito Giuseppe non è morto nell’incendio, l’uomo infatti ora lavora come cocchiere nella casa dove lei è prigioniera dei piani di donna Elvira. Arianna dopo la morte del suo amato decide di andare da suo marito Guglielmo per riavere sua figlia Camilla.

Anticipazioni ultima puntata di “Più forti del Destino”

Dopo l’arresto di Libero, Costanza parla con la stampa locale, e questo fa infuriare il Duca Guglielmo di Villalba. Durante una festa Rosalia fa un annuncio del tutto inatteso, mentre Arianna è di nuovo prigioniera del marito Guglielmo.