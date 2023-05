Pirati dei Caraibi-Oltre i confini del mare è il quarto capitolo della spettacolare saga che ha appassionato milioni di fans in tutto il mondo. Nella pellicola ci sono evidenti cambiamenti rispetto alle precedenti, ma il successo è stato all’incirca lo stesso (più tiepida la critica). Con un cast in parte rinnovato ma con Johnny Depp ancora nei panni dell’iconico pirata Jack Sparrow, stavolta la trama è incentrata sulla ricerca della Fonte della Giovinezza. Vediamo trama, cast e curiosità sul film che andrà in onda in prima serata su Italia Uno Mercoledì 24 Maggio.

Pirati dei Caraibi-Oltre i confini del mare: la trama in breve e il cast

Stavolta Jack Sparrow, in compagnia di Barbossa, va alla ricerca della mitica Fonte della Giovinezza, ma viene fatto prigioniero da Barbanera, che sta intraprendendo il medesimo viaggio, sulla sua nave. Al comando della stessa c’è Angelica, figlia del pirata, in passato sedotta e abbandonata proprio da Jack… lo scontro è dietro l’angolo.

Come anticipato, in questo quarto film del franchise il cast è in gran parte rinnovato. Confermati i bravissimi Johnny Depp, Geoffrey Rush e Keith Richards, non ci sono più Orlando Bloom e Keira Knightley. La protagonista femminile, Angelica Teach, è interpretata da Penelope Cruz, mentre Barbanera è Ian McShane.

Curiosità sul film

Ennesimo successo di pubblico ma critica più freddina per questa quarta pellicola de Pirati dei Caraibi, come spesso avviene quando le saghe cominciano ad allungarsi un po’ troppo, senza grandi novità e, per forza di cose, con varie ripetizioni. Tuttavia, anche in tal caso, siamo di fronte ad un bel film, ben recitato, avventuroso e godibile dall’inizio alla fine. Vi sveliamo alcune curiosità che lo riguardano: