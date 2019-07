Ospite oggi a La sai l’ultima? 2019, in studio Pippo Franco diverte tutti, con carrellata di barzellette e immagini che lo ritraggono con tanto di naso à la Lady Gaga. E’ così che, nella puntata di questo venerdì 12 luglio 2019, l’attore di 78 anni, anche interprete di più di 60 film e canzoni come “Che fico”, viene omaggiato ufficialmente dal programma di Canale 5, di cui è stato peraltro conduttore dal 1992 al 1995. Ecco, allora, il video Mediaset completo dell’intero intervento, andato in onda stasera in prima serata.