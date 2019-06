Pippo Franco a ruota libera sul caso Pamela Prati e Mark Caltagirone. Non solo, il cabarettista e conduttore televisivo ha lanciato una frecciatina a Barbara d’Urso che da settimane sta parlando della vicenda a Live – Non è la D’Urso.

Pippo Franco contro Barbara D’Urso

Ospite di Storie Italiane, Pippo Franco per la prima ha parlato del Prati Gate e di Pamela Prati, ex regina del Bagaglino:

Sicuramente è evidente è espressione di una fragilità; ha creduto di fare una cosa utile per lei, in un momento della sua vita in cui, sai… poi arrivano pure gli anni.

Dopo questa premessa Franco ha lanciato una serie di frecciatine verso i programmi che da mesi si occupano di questa assurda storia. In particolare le parole di Pippo Franco sono tutte per quei programmi televisivi che da mesi si occupano del caso Pamela Prati – Eliana Michelazzo – Pamela Perricciolo:

La cosa che mi scandalizza è tutto quello che c’è intorno. Oggi se non si fanno programmi di questo tipo – come la D’Urso che ha detto che ho visto la Madonna – non si fanno. Allora è cascata in questa trappola.

Pippo Franco: “Pamela Prati vive un momento di solitudine e disperazione”

Eleonora Daniele ha prontamente fermato l’attore e comico:

Non parlo delle altre conduttrici, non parlo degli altri programmi. Quello è un tuo pensiero, il lavoro delle altre colleghe, io non entro in merito su nessuna mia collega. Anzi, io di solito sono una che parla bene delle colleghe, mai male.

Pippo Franco è poi tornato sulla questione del matrimonio di Pamela Prati visto che in tantissimi gli hanno chiesto come mai la showgirl è arrivata a raccontare questa bugia e soprattutto se era tra gli invitati all’evento:

Io non solo non sono mai stato invitato, nè l’ho mai sentita in questo periodo, però conoscendola ritengo che abbia, per lo meno questa è la mia visione, un senso di solitudine e di disperazione che l’ha spinta a costruire un caso, nella speranza che in qualche modo le giovasse.