La morte di Pippo Baudo ha colpito tutti di sorpresa, a cominciare dai suoi amici di sempre, coloro che con lui hanno lavorato e condiviso momenti di intrattenimento che rimarranno per sempre patrimonio della televisione italiana. Ecco cosa ha detto Orietta Berti, signora della musica e grande amica di “Pippo nazionale”.

Pippo Baudo, Orietta Berti ricorda l’amico scomparso

Ai nostri microfoni Orietta Berti ha voluto ricordare il grande legame con Pippo Baudo: “Insieme al caro Mike Bongiorno, Corrado, Costanzo, Tortora e Vianello, Pippo è stato un pilastro della storia della televisione italiana che ormai non c’è più ma rimarrà di grande esempio. Un vero pioniere e inventore della tv di oggi. Talmente tanti i ricordi vissuti con il caro Pippo: da Settevoci a metà anni ’60 (entrambi giovanissimi), alla sua intuizione con i teatri tenda che facemmo insieme con il Circo Triberti a Milano in piazza Duomo per selezionare le voci nuove e ospitare grandi personaggi a Canzonissima, Un disco per l’estate e fino ai tanti Sanremo insieme. Ricordo poi il Sanremo del 1992 insieme a Giorgio Faletti” – ha dichiarato commossa la cantante, che poi ha aggiunto – “Abbiamo fatto insieme due sigle per Domenica In, La Balena e Tagliatelle. Pippo è anche stato uno dei promotori del mio brano La Barca non va più, insieme al maestro Pippo Caruso: ricordo quando andai a Sanremo con i bambini”.

Insieme in tv e ai vari eventi benefici

Sul loro legame la Berti racconta anche delle diverse vuole che si sono incontrati fuori dai teleschermi ma bensì in qualche evento benefico. Entrambi infatti sono sempre stati in prima fila quando c’è da aiutare il prossimo. “Siamo sempre rimasti in contatto perché sapeva che avrebbe potuto contare su di me, dalle ospitate in tv agli eventi benefici. Le ultime volte che ci siamo incontrati sono state a Che Tempo che fa, insieme a Giorgia, e al Teatro Antico di Capua per un evento di beneficenza di raccolta fondi per l’ospedale. Rimangono i ricordi e la sua vita dedicata alla tv e al pubblico”. – Ha concluso l’artista.