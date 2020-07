Ieri sera puntatona a Temptation Island, che in buona sostanza si può riassumere con tre frasi ad effetto dei vari protagonisti. La prima è: “Le volevo dire ti voglio bene ma era troppo lungo e ho detto ti voglio” la seconda, “Me te magno” ed infine “appena Antonella mi vedrà crollerà… si scioglierà”. Ma vediamo di capire chi sono i protagonisti di cotanta intelligenza che hanno pronunciato queste frasi.

Temptation Island 2020, quinta puntata del 28 luglio: tutto ciò che c’è da sapere

Ebbene, in questo programma è una cosa che capita spesso, ovvero la coniazione di nuovi termini o modi di dire da parte dei protagonisti per avvalorare le loro tesi e giustificarsi davanti alle sciatterie che combinano in 21 giorni lontano dai propri partner.

Iniziamo con la prima frase: “Le volevo dire ti voglio bene ma era troppo lungo e ho detto ti voglio” pronunciata dall’Orso Yoghi al secolo Antonio, fidanzato di Annamaria per giustificarsi del fatto che ha fatto delle avances specifiche e pesanti alla tentatrice Ilaria. Quindi in un sol colpo nel 2020 abbiamo scoperto che “TI VOGLIO BENE IS THE NEW TI VOGLIO!!!”

Insomma, negli anni abbiamo imparato che la fantasia dei fidanzati è veramente incredibile ma questa le supera tutte. E così dopo un falò di confronto piuttosto blando tra Annamaria e l’orso Yoghi, ritorna il sereno ed escono mano nella mano. Ora, che Annamaria sia innamorata è più che evidente e lo ammette anche lei a Filippo Bisciglia, che alla fatidica domanda: “Annamaria vuoi uscire da sola o con il tuo fidanzato” lei risponde “Io sono ancora innamorata”. Beh, allora in questi casi si è complici di un uomo del genere, che non per cattiveria, ha solo un birillo che lo identifica come UOMO, per il resto è uno che ha “la Malattia delle donne”, come l’aveva Oronzo di qualche edizione fa.

Pietro delle Piane vs Antonella Elia, lei risponde e lo schiaffeggia a Temptation Island

La seconda frase ripetuta in loop con tanto di ululati canini è quella pronunciata da Pietro delle Piane durante il falò di confronto, vivacissimo, con la fidanzata Antonella Elia. Il suo “Me te magno”, passerà alla storia del programma, come quell’altra sua perla di saggezza “io ho fatto un figlio e quindi ho una discendenza”. Discorsi che forse si usavano nel Medioevo, ma che lui adatta perfettamente al 2020.

Ricordiamolo a Pietro che una donna non si realizza solo con la maternità, così come un uomo con la paternità. L’avere dei figli è in primis una responsabilità grande: se si ha la fortuna di averli non si esibiscono come trofei, per aver “costruito” qualcosa nella propria vita.

A volte ascoltando quest’uomo viene il dubbio che possa essere laureato, perché un concetto tanto retrogrado e avvilente nei confronti di una donna, lo può avere una persona senza cultura, e lui è avvocato, ed anche attore!! Signori miei rendiamoci conto del livello…

Le convinzioni arcaiche di Pietro della Piane a Tempation Island

Sarebbe uno scacco matto se il figlio, rendendosi conto delle ca*zate che ha detto il padre gli facesse notare la sua mentalità arcaica. Ma rimane sempre il dubbio che stia recitando e che abbia messo in scena questo teatrino solo per avere i riflettori puntati addosso.

Del resto essere compagno di un personaggio stratosferico come la Elia non deve essere stato semplice per lui. Antonella ha un carisma e una personalità immense, quindi vivere di luce riflessa, è un attimo!

Poi che dire del suo “Appena Antonella quando mi vedrà crollerà…si scioglierà”. Antonella non si è sciolta affatto ed ecco cosa ha risposto al falò di confronto.

Antonella è triste e confessa a Filippo che non può perdonare Pietro

“Mi sento triste, non mi aspettavo assolutamente una cosa del genere. Molto probabilmente la causa principale potrebbe essere che io abbia parlato del mio ex, Fabiano, ma Pietro si è fortemente trasformato in qualcosa che io reputo inaccettabile ed imperdonabile”.

Con queste parole Antonella inizia il falò di confronto e benchè manifesti questo suo stato d’animo anche a Pietro, l’uomo sembra ignorare le frecciatine lanciate dalla fidanzata..

Imperterrito per la sua strada la umilia e la incalza ripetendole sempre “Me te magno” che ad un certo punto abbiamo pensato, ma ci è o ci fa? Cosa che pensiamo anche di Antonella per dire il vero, dai tempi in cui tirò i capelli alla Yespica all’isola dei famosi. Beh ora abbiamo una risposta certa precisa e definitiva: Antonella Elia ci fa, per sopportare con calma serafica tutto ciò che le ha detto Pietro. Perché se ci fosse avrebbe già sotterrato Pietro al primo ME TE MAGNO!

Ma Antonellina si è lasciata scappare uno schiaffetto e proprio su questo momento incredibile, il bel faccino di Filippo ci ha dato appuntamento a giovedì prossimo, 30 luglio per vedere come andrà a finire.

Voi cosa ne pensate? Usciranno assieme o separati?

Manila Nazzaro e Anna Boschetti: il bene e il male in una donna

Passiamo alle altre coppie: Anna Boschetti che vorrebbe a tutti i costi un figlio dal suo compagno avendone già due, è il peggior prototipo di donna che sia passato in questo programma. Vuole obbligare il suo fidanzato, a sposarla e ad avere un figlio nonostante sia più giovane di lei di 10 anni.

Anna: “il fatto è che il mio ex marito aveva i soldi, lui ha i soldi, quindi passo per quella che vuol fare la mantenuta”

Cara Anna, non passi da mantenuta ma da grande str**za si. Si può dire? Si vanta tanto di essere matura, ma l’egoismo, la prepotenza, e la spocchia che manifesta ogni volta che apre bocca è incredibile. Pensa di essere una super donna e di avere doti straordinarie e non riesce ad apprezzare tutto ciò che fa un ragazzo di 27 anni che come unica colpa ha quella di volersi realizzare nella vita. Lei dice: “si certo mi va prendere i bimbi a scuola e certo mi dice di si, ma i si che contano non me li dice”.

Salvo poi scoprire che si riferisce alla vera di brillanti!! O bella de zia, ma allora è vero che sei venale e pensi solo ai soldi.

Altra donna invece, completamente diversa, buona dolce ed equilibrata Manila Nazzaro che ha saputo consolare Antonella dicendole cose vere ed è anche piuttosto lucida sul suo rapporto d’amore con Lorenzo Amoruso.

Manila è una donna che non chiede e che non ha voglia di farsi mantenere da un uomo. Ha sempre lavorato per mantenere lei e le sue figlie e quindi di trasferirsi a Firenze dove vive Amoruso non ne vuole proprio sapere. Come darle torto? Non vale la pena stravolgere la propria vita e quelle delle figlie per affidarsi al destino e ad un uomo, che oggi c’è, per carità…ma domani? Ovviamente per sapere come finirà, dobbiamo aspettare giovedì.

Stay tuned!!