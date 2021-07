Nonostante le luci della casa più spiata d’Italia si siano spente e siano in atto i provini per il prossimo cast a cura di Alfonso Signorini, gli inquilini della scorsa edizione non smettono di essere al centro dell’attenzione mediatica. Se il vincitore Tommaso Zorzi si gode le vacanze, dopo l’impegno dell’Isola dei Famosi come opinionista. Sono Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis a smuovere i social e le classifiche. Tutti hanno lavorato, chi prima e chi dopo l’uscita dal GfVip, ai loro brani e i risultati sono sorprendenti per alcuni.

“L’Estate Più Calda” è con Pierpaolo Pretelli

Infatti, nessuno si aspettava un successo così elevato per “L’Estate Più Calda”, il brano di Pierpaolo Pretelli che è entrato nella Viral50 di Spotify al numero 20. Su Youtube, il video girato ad Ischia con la bellissima Giulia Salemi nonché sua fidanzata, è uno dei migliori riusciti e conta più di 2 milioni di visualizzazioni. Su Spotify, va per il milione di streaming.

C’è tutto: il mare, l’amore, i costumi SMMR, il cioccolato dei Mikado. Il tramonto ischitano, su cui termina il video, ci regala dei Prelemi dolci, sexy e più innamorati che mai. “L’Estate Più Calda” è il frutto della collaborazione, nata prima come amicizia, tra Shade, il suo produttore Jaro Roggia e Pretelli.

I tre si sono conosciuti ad un ritiro della Nazionale New Dreams e da lì è bastato molto poco affinché questo brano reggaeton diventasse una delle migliori produzioni in circolazione surclassando artisti che da anni sfornano tormentoni estivi. Ovviamente, non la hit di Shade “In Un’Ora”. Pretelli e Giorgina sono un duo che funziona e la parte spagnola risulta la vera chicca. La Warner si tenga stretta Pretelli che la voce c’è e la determinazione di fare le cose per bene, pure.

Stefania Orlando e il suo Bandolero

Il singolo di Stefania Orlando, invece, ricalca un pò quello di Elettra Lamborghini ma non con lo stesso effetto. “Bandolero” è il continuo di quanto iniziato dalla Orlando con “Babilonia” e va verso il milione di views sul canale ufficiale dell’etichetta discografica che la segue MusicNovalis.

Il videoclip, racconta di un’estate in cui la passione la fa da padrona e a ritmo di reggaeton i freni inibitori bruciano. Non contano le parole di Baudelaire ma le stelle accompagnate da un buon bicchiere di Chardonnay.

Orlando, Urtis e Ruta: quale brano scegli?

Il primo a lanciare il suo singolo estivo è stato il Giacomo Urtis che con “Gossip” toglie, semmai ce ne fosse stato bisogno, quel velo di ipocrisia e falsità circa i flirt e le love story organizzate a tavolino. Ogni riferimento sarà puramente casuale a qualche ex compagno di avventura?

Ognuno si faccia le proprie opinioni. Rappresenta in toto il mondo dursiano che, però, sembra non sarà presente sugli schermi nella prossima stagione televisiva di Canale5. A differenza dei suoi colleghi, ha altri brani con più visualizzazioni. “Gossip” riuscirà ad eguagliarli?

L’ultima in ordine di pubblicazione, invece, è la canzone “Mi sveglio ballando” di Maria Teresa Ruta che la rappresenta totalmente. Chi l’ha osservata per sei mesi nella casa del GfVip conosce il suo risveglio ginnico e conosce la sua risata. Facilmente, ci si abitua eppure in quella casa ha dato tutta se stessa insieme a pochi altri.

Non sappiamo quale canzone sia diventata la colonna sonora della vostra estate eppure, per il momento, sembra che il vincitore sia colui che è arrivato secondo e che per molti non avrebbe avuto vita facile a reality terminato. Se il pregiudizio televisivo nel mondo musicale esiste, allora ci si chiede perché altri concorrenti, con numeri discutibili, abbiano calcato palchi importanti e colui che fa numeri enormi, no.