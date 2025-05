Pierdavide Carone ospite alla prima del film “Lilo & Stitch” della Disney. Noi di SuperGuidaTv lo abbiamo intercettato sul red carpet prima della proiezione e lo abbiamo interovtstato per voi. Ecco cosa ci ha raccontato del suo rapporto con i film della Disney, della sua esperienza a Ora o mani più e di Amici di Maria De Filippi.

Pierdavide Carone, intervista video alla prima prima di “Lilo & Stitch”

Benvenuto alla presentazione Disney di Lillo & Stitch. Cosa ti aspetti da questo film?

“Ma mi aspetto di imparare qualcosa dalla famiglia. Io con l’ultima canzone che ho pubblicato ho sviscerato il mio concetto di famiglia, la mia visione, però magari guardare la visione di Stitch mi potrebbe aiutare a capire meglio anche un pochino la mia”.

Che rapporto hai con la Disney? C’è un personaggio tuo preferito o una frase che ti è rimasta nel cuore?

“Ma io da piccolo mi sono appassionato molto a Topolino perché forse è uno dei primi cartoni animati della Disney che ho visto è Fantasia, che non ha frasi iconiche, però è proprio iconico come come cartone animato, molto psichedelico, molto caledoscopico, insomma. Quindi sicuramente mi ha avvicinato a Topolino quel cartone lì”.

Hai vinto l’ultima edizione di Ora o mai più: che esperienza è stata? Ti piacerebbe fare anche qualcos’altro in tv?

“Sicuramente! Intanto finalmente ho vinto un programma e non solo i premi della critica legati a un programma, perché di solito vinco quelli. Questa volta invece ho vinto proprio il premio grosso. È stato bello perché mi ha dato dopo tanti anni la continuità e anche l’idea che nonostante tanti cambiamenti del mondo e anche della musica c’è ancora spazio per me, quindi mi aspetto di poter fare altre cose così, magari anche di più, non lo so, in futuro”.

Tu sei nato artisticamente ad Amici. Che ricordi hai del programma e di Maria De Filippi?

“Ma del programma ho ricordi belli perché avevo 21 anni, ero spensierato e volevo spaccare il mondo con le mie canzoni. Di Maria c’è il ricordo del fatto che lei mi abbia dato la possibilità e la libertà di farlo effettivamente”.

Prossimi progetti?

“Sono già in tour. Quest’anno il tour è iniziato molto presto, siamo pieni di date e uscirà un singolo a fine giugno e a fine anno uscirà la seconda parte dell’album che è uscita l’anno scorso”.