A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset si prepara a vivere una serata dal forte valore simbolico e aziendale. Pier Silvio Berlusconi ha infatti deciso di riunire tutti i collaboratori del Gruppo per un appuntamento speciale dedicato alla memoria del fondatore e alle persone che, ogni giorno, contribuiscono alla crescita dell’azienda.

L’evento si terrà l’11 giugno nel campus Mediaset di Cologno Monzese, dove sono già in corso importanti lavori di allestimento. Per l’occasione è prevista la realizzazione di una tensostruttura di oltre 1.000 metri quadrati, pensata per accogliere i dipendenti e i collaboratori invitati alla serata voluta dall’amministratore delegato di MFE-MediaForEurope.

“Mediaset siamo Noi”: il titolo della serata voluta da Pier Silvio Berlusconi

Il titolo scelto per l’evento è “Mediaset siamo Noi”, una formula che racconta il senso più profondo dell’iniziativa: mettere al centro la comunità aziendale, valorizzando il contributo di tutte le persone che fanno parte del Gruppo.

Nell’invito rivolto ai collaboratori compare anche una frase di Pier Silvio Berlusconi, scelta per sintetizzare lo spirito della serata:

“Ognuno di voi, ognuno di noi, è parte della nostra famiglia, partecipa e contribuisce alla nostra forza: Tu sei tutti Noi e Noi siamo Te”.

Parole che richiamano il senso di appartenenza e il legame tra il fondatore, l’azienda e chi nel tempo ha contribuito alla costruzione della storia di Mediaset.

Una serata nel campus Mediaset di Cologno Monzese

Il campus di Cologno Monzese sarà il cuore dell’appuntamento dell’11 giugno. Gli spazi aziendali verranno trasformati per ospitare un evento che unirà memoria, condivisione e celebrazione dei risultati raggiunti.

La grande tensostruttura in fase di allestimento accoglierà i partecipanti in un contesto pensato per favorire l’incontro tra i collaboratori, rafforzando il senso di squadra e di identità comune.

Il ricordo di Silvio Berlusconi e il futuro di MFE-MediaForEurope

L’iniziativa nasce innanzitutto dalla volontà di ricordare Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset, attraverso un momento collettivo dedicato alle persone che rappresentano il motore quotidiano dell’azienda.

Allo stesso tempo, la serata sarà anche l’occasione per celebrare una fase particolarmente significativa per il Gruppo, segnata da risultati importanti negli ascolti televisivi, dal consolidamento delle attività industriali e dall’avanzamento del progetto europeo di MFE-MediaForEurope.

In questo contesto, la memoria del fondatore si intreccia con la visione futura del Gruppo, sempre più orientato a rafforzare la propria presenza nel mercato televisivo e media europeo.

La Via del Gusto e il racconto dei Paesi del Gruppo

Tra gli elementi previsti per la serata ci sarà anche la Via del Gusto, un percorso dedicato alle tradizioni gastronomiche italiane e dei principali Paesi in cui opera il Gruppo.

Accanto all’Italia, saranno rappresentate le culture e le eccellenze culinarie di Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo, in un racconto che richiama la dimensione internazionale di MFE-MediaForEurope e il percorso di crescita del Gruppo oltre i confini nazionali.

I Pooh ospiti musicali della serata Mediaset

Il programma dell’evento prevede anche un momento musicale con la partecipazione dei Pooh, chiamati ad accompagnare una serata pensata come occasione di incontro, riconoscenza e condivisione.

La presenza della storica band italiana aggiungerà un elemento emozionale a un appuntamento che si annuncia particolarmente sentito per tutta la comunità Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi insieme ai collaboratori Mediaset

Pier Silvio Berlusconi sarà presente alla serata insieme ai collaboratori Mediaset per condividere un momento che unisce il ricordo di Silvio Berlusconi, il riconoscimento del lavoro svolto e la fiducia nel percorso di sviluppo futuro del Gruppo.

“Mediaset siamo Noi” si presenta così non solo come un evento commemorativo, ma come un messaggio di continuità: la storia dell’azienda prosegue attraverso le persone che ogni giorno ne alimentano identità, forza e ambizione