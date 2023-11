Pier Silvio Berlusconi è contento dei primi risultati della stagione televisiva Mediaset 2023-2024. Gli ascolti delle reti Mediaset crescono a conferma che il pubblico ha apprezzato la nuova linea editoriale fortemente voluta dall’Ad di Mfe. Nella sfida degli ascolti con la Rai, la rete del Biscione vince a mani basse.

Pier Silvio Berlusconi: “Mediaset cresce negli ascolti, la Rai ha dimenticato di essere istituzione e Servizio pubblico”

Mediaset convince sempre di più i telespettatori. La conferma arriva guardando i dati di ascolti dei primi mesi di programmazione che vede l’azienda di Pier Silvio Berlusconi battere la “Rai”. Dati alla mano nella programmazione quotidiana delle 24h, Mediaset tocca il 38,3% di share, mentre la Rai è al 35,3%. Una crescita dello 0,5% per Mediaset e una perdita dell’1,7% per mamma Rai rispetto ai dati dello scorso anno dal dal 3 settembre al 4 novembre. Un distacco che si fa ancora più evidente nella fascia d’eta 15-64 con le reti Mediaset che balzano di 11,5 punti raggiungendo il 41,1%, mentre la Rai è ferma al 29,6%.

“Noi stiamo crescendo” – ha dichiarato Pier Silvio durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sui dati d’ascolto della “nuova” Rai, l’Ad ha dichiarato:

“Non mi permetto di dare giudizi. Noi stiamo crescendo di ascolto da diverse stagioni, abbiamo cambiato passo dal 2020 dopo l’emergenza Covid. E contemporaneamente la Rai si è un po’ involuta, nel senso che si è dimenticata che prima di tutto “la Rai è la Rai”, il che significa istituzione e Servizio pubblico. Invece appena c’è un leggero calo di ascolti la sua risposta è aumentare il comportamento da tv commerciale, nella speranza di ottenere qualche decimale di share che poi non sempre arriva; una condotta autolesionista che alla lunga fa male a tutto il sistema televisivo. Una Rai ricca e potente (di idee e di prodotto) per noi è stata un grande concorrente, ma è servita a tenere alto il benchmark, perché la Rai è la guida del sistema editoriale italiano. Se invece si comporta da broadcaster commerciale questo ruolo istituzionale viene meno.

Questo calo negli ascolti della Rai per Pier Silvio Berlusconi non è legato ai nuovi vertici Rai: “gli errori piuttosto vengono da lontano. Chi c’è oggi ha invece una grandissima opportunità, che mi pare voglia perseguire: tornare a portare la Rai a essere prima di tutto Servizio pubblico che non vuol dire fare una tv noiosa, di documentari in bianco e nero, ma avere un’identità che la distingue dalla tv commerciale”.

Pier Silvio Berlusconi sul rispetto degli orari della prima serata e l’arrivo di Bianca Berlinguer

Durante la lunga chiacchierata con il Corriere della Sera, l’Ad di Mfe ha parlato anche della prima serata e dell’orario di messa in onda: “è una questione partita tempo fa per la competizione tra Striscia e Affari tuoi. Abbiamo deciso di fermarci prima dando il buon esempio e facendo la prima mossa, pur rischiando qualche decimale di ascolto in prime time. In questo modo abbiamo offerto un servizio a tutto il pubblico e dato l’opportunità alla Rai di fare lo stesso, consentendo alle famiglie italiane di seguire davvero fino in fondo tutti i programmi”.

Sulla questione “orario prime time”, Berlusconi ha le idee chiare: “basterebbe guardarsi negli occhi e chiudere alla stessa ora. Io sono pronto da subito“. Non solo, Pier Silvio ha anche sottolineato come l’arrivo di Bianca Berlinguer a Mediaset sia stata una scommessa vinta. “E’ nella giornata più affollata per l’informazione. Volevamo rafforzare ulteriormente l’offerta di Rete4 con novità rivolte a un pubblico ancora più largo. Una professionista che si chiama Berlinguer sulle reti di Berlusconi poteva sembrare un rischio, lei è bravissima e la qualità del prodotto vince sempre” – ha sottolineato.

Myrta Merlino e il nuovo Grande Fratello 2023

Tra le novità della stagione televisiva Mediaset 2023-2024 c’è stato anche l’arrivo di Myrta Merlino. Inizialmente però la conduttrice di La7 doveva approdare su Rete 4, ma la questione Barbara D’Urso ha spinto i vertici a ricollocarla nel pomeriggio di Canale 5. “Si è trovata di fronte un compito molto arduo, rendere più serio e giornalistico il contenitore pomeridiano di Canale 5. I dati sono buoni: come ascolti siamo in linea con la scorsa stagione” – ha dichiarato Pier Silvio facendo riferimento alla sfida televisiva con “La vita in diretta” di Alberto Matano.

Tanta soddisfazione, invece, per la nuova formula del Grande Fratello 2023. Il reality show dopo un inizio non proprio entusiasmante sta risalendo negli ascolti superando anche il 20%. “Sono convintissimo e molto soddisfatto. Stavamo rischiando di andare oltre. Anche se fosse, e così non è, meglio un punto di share in meno che cadere nella mancanza di rispetto” – ha precisato l’Ad. Infine impossibile non parlare del caso Giambruno: “dico solo che sono molto dispiaciuto e che ho letto ricostruzioni tragicomiche“.