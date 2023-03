Un dolce omaggio quello ricevuto questa mattina da tutte le donne che lavorano nel gruppo televisivo Mediaset, in occasione della Festa dell’8 marzo. L’amministratore delegato del gruppo, Pier Silvio Berlusconi, ha fatto recapitare a tutte le lavoratrici della sua azienda delle mimose con un biglietto di ringraziamento.

Pier Silvio Berlusconi e il regalo alle donne Mediaset per la Festa della Donna

A svelare il bellissimo gesto dell’AD del gruppo Mediaset è la conduttrice di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso, che ha prontamente pubblicato una stories sul suo profilo Instagram dove mostra le mimose e il biglietto firmato Pier Silvio.

Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi alle donne del gruppo Mediaset

Dalla foto del biglietto che accompagna le mimose, si legge chiaramente il messaggio dell’amministratore delegato Per Silvio Berlusconi: “Buona Festa della donna e sempre grazie per il tuo impegno. Pier Silvio”. Un piccolo, grande e significativo gesto da parte del compagno della conduttrice Silvia Toffanin che da sempre mostra una certa attenzione e cura nei confronti dei suoi dipendenti e di chi varca i cancelli degli studi Mediaset di Cologno Monzese.

L’omaggio è arrivato anche alle donne che lavorano in altri studi dove vengono realizzati i programmi targati Mediaset, infatti, anche le lavoratrici degli studi Elios di Roma hanno ricevuto le mimose e il biglietto firmato Pier Silvio. Un modo per ringraziale le tante lavatrici che ogni giorno lavorano per far grande quello che è il gruppo televisivo privato tra i più importanti in Europa.

Sempre attento ai dipendenti del gruppo e ai telespettatori

Pier Silvio Berlusconi è sempre molto attento non solo alle lavoratrici del gruppo Mediaset ma anche a tutti i telespettatori che dalla loro casa ogni giorno si sintonizzano sulle reti del gruppo Mediaset. Proprio qualche giorno fa infatti, l’amministratore delegato è intervenuto su alcuni comportamenti adottati dagli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. L’attenzione ai temi che vengono trattati e i modi con cui si entra nelle case degli italiani sono sempre stati fondamentali per Pier Silvio Berlusconi e per il modo con cui porta avanti la filosofia del gruppo televisivo Mediaset.