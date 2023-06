L’amministrato delegato del gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, dopo essere rimasto in silenzio nelle ore successive alla morte del padre Silvio, avvenuta ieri, per la prima volta in un messaggio trasmesso al TG5 fa sentire la sua emozione attraverso le sue parole rivolte a tutti i dipendenti del gruppo televisivo di Colgono Monzese.

Pier Silvio Berlusconi, il messaggio a tutti i dipendenti Mediaset

Una lettera ricca di emozione rivolta a tutti coloro che ogni giorno da decenni varcano le porte degli studi televisivi o degli uffici Mediaset, a Cologno Monzese come in altre città.

Condividiamo le emozioni di un manager, di un amministratore e anche e soprattutto di un figlio. “Sarete per sempre nel suo cuore”, dice commosso l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

La lettera di Pier Silvio Berlusconi

“Cara Mediaset, carissimi tutti,

sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere

l’amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi.

Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva “Sono orgoglioso di te e di quello che fai”. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla”.

“È stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Chi ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una amatissima sua creatura. Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno. E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare. Con entusiasmo e rispetto”.

“Oggi dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più, sempre di più. Dobbiamo costruire un Gruppo ancora più forte e ancora più vivo. Lo dobbiamo fare per Mediaset. Lo dobbiamo fare per tutti noi. Ma soprattutto lo vogliamo fare per lui. Vi abbraccio forte. Siete nel mio cuore. E sarete per sempre nel suo cuore”.

Video Mediaset – Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi

Ecco di seguito il video del TG5 con le parole di Pier Silvio Berlusconi rivolte ai dipendenti del gruppo Mediaset.