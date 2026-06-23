Le immagini scattate nei giorni scorsi a Portofino raccontano il ritorno alla normalità di Pier Silvio Berlusconi dopo l’incidente stradale avvenuto mentre rientrava a casa da Cologno Monzese. L’amministratore delegato di MFE-MediaForEurope è stato fotografato sorridente insieme alla compagna Silvia Toffanin e alla famiglia, durante alcuni momenti di relax nella celebre località ligure. Uno scenario sereno, arrivato dopo giornate particolarmente intense sia sul piano personale sia su quello professionale.

L’incidente di Pier Silvio Berlusconi e il ritorno immediato al lavoro

Nonostante l’incidente, Pier Silvio Berlusconi sarebbe tornato al lavoro già il giorno successivo, mantenendo il consueto ritmo degli impegni.

L’AD di MFE-MediaForEurope ha infatti preso parte alla serata organizzata per ricordare Silvio Berlusconi a tre anni dalla sua scomparsa. Un appuntamento pensato non soltanto come momento commemorativo, ma come una grande festa condivisa con oltre 2.000 collaboratori del Gruppo.

La presenza di Pier Silvio Berlusconi, coinvolto in prima persona nella serata, ha rappresentato un segnale di continuità e vicinanza alle persone che lavorano nelle diverse realtà del gruppo MediaForEurope.

Il dolore alla spalla destra dopo lo scontro

Solo nelle quarantotto ore successive all’incidente sarebbero emersi alcuni postumi, in particolare un forte dolore alla spalla destra.

Una conseguenza che, fortunatamente, non avrebbe destato particolari allarmi, ma che avrebbe comunque condizionato i giorni successivi. Per Pier Silvio Berlusconi, abituato a vivere il mare e l’attività fisica come momenti importanti di libertà e benessere, il fastidio alla spalla ha rappresentato inevitabilmente una limitazione.

Le sue abitudini, soprattutto durante il tempo libero, sono infatti legate alle lunghe nuotate e alle uscite in SUP, attività che richiedono un notevole coinvolgimento della parte superiore del corpo.

Pier Silvio Berlusconi a Portofino con Silvia Toffanin

Le nuove fotografie da Portofino mostrano Pier Silvio Berlusconi accanto a Silvia Toffanin, con cui condivide ormai da anni la vita privata e familiare lontano dai riflettori.

Nelle immagini la coppia appare rilassata, immersa nella quotidianità e nei ritmi più tranquilli della Liguria. Portofino resta da tempo uno dei luoghi più cari alla famiglia Berlusconi, un punto di riferimento per trascorrere giornate lontane dagli appuntamenti di Cologno Monzese e dalle responsabilità aziendali.

Il sorriso mostrato nelle foto sembra restituire l’immagine di una fase di recupero e di normalità, dopo lo spavento per l’incidente e gli impegni intensi degli ultimi giorni.

Il mare e il SUP, una passione che Pier Silvio Berlusconi non nasconde

Il legame di Pier Silvio Berlusconi con il mare è noto da tempo. Il manager ama ritagliarsi occasioni per nuotare e praticare SUP, una passione che gli permette di staccare dagli impegni legati a MFE-MediaForEurope.

Proprio per questo il dolore alla spalla destra avrebbe avuto un peso particolare nelle giornate successive allo scontro: non tanto per le attività lavorative, affrontate senza rallentare, quanto per la difficoltà di dedicarsi pienamente ai momenti all’aria aperta e alle attività in acqua.

Il soggiorno a Portofino, insieme a Silvia Toffanin e alla famiglia, rappresenta così una pausa preziosa dopo giorni segnati da un imprevisto che, pur senza gravi conseguenze, ha inevitabilmente richiesto qualche attenzione in più.

Pier Silvio Berlusconi, tra famiglia e guida di MFE-MediaForEurope

Dopo la serata dedicata a Silvio Berlusconi e gli impegni aziendali, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di trascorrere del tempo con la sua famiglia in Liguria.

Le immagini di Portofino raccontano un momento privato e disteso per il manager, oggi al centro della crescita internazionale di MFE-MediaForEurope. Un ritorno alla quotidianità scandito dal mare, dagli affetti e da una breve pausa dagli impegni pubblici, mentre continuano gli effetti di un incidente che, per fortuna, non avrebbe avuto conseguenze gravi.