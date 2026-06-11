Pier Silvio Berlusconi è rimasto coinvolto nella serata di ieri in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro negli uffici Mediaset di Cologno Monzese. Secondo quanto riportato da ANSA, l’amministratore delegato di MFE-Mediaset avrebbe riportato solo lievi conseguenze e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30 lungo la provinciale tra Villasanta e Arcore, in provincia di Monza e Brianza. Nonostante la dinamica dell’accaduto, Pier Silvio Berlusconi è uscito dall’auto senza conseguenze serie ed è stato sottoposto ai controlli sanitari del caso dai soccorritori intervenuti sul posto.

Pier Silvio Berlusconi, incidente tra Villasanta e Arcore

Stando a quanto ricostruito, Pier Silvio Berlusconi si trovava alla guida della propria vettura e stava procedendo in fila quando un’altra auto, proveniente dalla corsia opposta, avrebbe perso il controllo, finendo nella carreggiata contraria.

L’impatto ha interessato la parte anteriore del veicolo e ha fatto attivare i sistemi di sicurezza dell’auto. La cintura e gli airbag avrebbero contribuito a proteggere Berlusconi, che avrebbe riportato soltanto lievi ferite.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi, che hanno effettuato le verifiche necessarie. Al momento, non risultano variazioni agli impegni previsti nella giornata di oggi.

Confermati gli impegni Mediaset per il ricordo di Silvio Berlusconi

Nonostante l’accaduto, Pier Silvio Berlusconi dovrebbe prendere parte agli appuntamenti già fissati, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi.

L’iniziativa è in programma questa sera nella sede Mediaset e coinvolgerà i collaboratori del Gruppo. Un momento di ricordo particolarmente significativo per l’azienda fondata dall’ex presidente del Consiglio e oggi guidata, sul piano operativo, anche da Pier Silvio Berlusconi.

Le condizioni di Pier Silvio Berlusconi dopo l’incidente

Le condizioni di Pier Silvio Berlusconi, secondo le informazioni diffuse, sarebbero buone. L’amministratore delegato Mediaset avrebbe riportato solo lievi conseguenze e non sarebbero emersi elementi tali da modificare gli appuntamenti previsti.

La notizia ha attirato subito l’attenzione del pubblico, anche per il momento particolare in cui è avvenuta: alla vigilia della giornata dedicata al ricordo di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023.

Per il momento, dunque, il quadro resta rassicurante: Pier Silvio Berlusconi è stato controllato dai soccorritori e le sue condizioni non destano preoccupazione.