Salvatore Esposito è pronto a vestire i panni del celebre personaggio di Piedone interpreato da Bud Spencer negli anni ’70. Sky, durante la presentazione dei Palinsesti 2023-2024, ha annunciato l’arrivo prossimamente della serie tv “Piedone”.

Piedone, la serie in arrivo su Sky: quello che sappiamo

Sky ha confermato per il 2023-2024 la messa in onda della nuova attesissima serie tv “Piedone” con protagonista Salvatore Esposito, l’attore diventato famoso per il ruolo di Gennaro Savastano nella serie cult “Gomorra”. L’attore si calerà nei panni dell’ispettore Vincenzo Palmieri, un poliziotto allievo del commissario Rizzo detto Piedone interpretato sul grande schermo da Bud Spencer nel film “Piedone lo sbirro” uscito nelle sale nel 1973. A distanza di 50 anni dal film, Sky ha deciso di puntare su una serie tv in 4 episodi prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus.

Nel cast spunta il nome di Esposito, la star di Gomorra. Dopo il grandissimo successo di “Romanzo Criminale” e della serie ispirata al libro best-seller di Roberto Saviano, l’attore torna a recitare in una serie tv che si preannuncia imperdibile. La nuova serie Sky è creata e scritta da Peppe Fiore ed è diretta da Alessio Maria Federici. Tra gli autori del soggetto di serie ci sono: Esposito, Giuseppe Pedersoli, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino. La serie in 4 episodi prodotta è creata e scritta da Peppe Fiore ed è diretta da Alessio Maria Federici. Gli autori del soggetto di serie sono Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.

Piedone, la sinossi della serie di Sky

Ecco la sinossi della nuova serie tv “Piedone“:

L’ispettore Vincenzo Palmieri ritorna a Napoli dopo diversi anni per chiudere i conti con il passato. Palmieri è un poliziotto che non ama le armi, allievo del popolare Commissario Rizzo detto Piedone. Dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali non sono un problema, anzi, sono l’arma migliore per risolvere i casi. Per Vincenzo ritornare nella sua città d’origine, una Napoli diversa ma che custodisce ancora la sua anima, significa chiudere un cerchio: tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, proverà a ricongiungersi con il passato e a fare pace con i propri fantasmi e con la propria città di origine.

La nuova serie tv “Piedone” sarà trasmessa in esclusiva assoluta su Sky nei prossimi mesi e contemporaneamente streaming solo sulla piattaforma NOW.