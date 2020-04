Cosa ci dicono le anticipazioni di Piazzapulita su La7? Quali ospiti saranno nello studio di Corrado Formigli per la puntata in onda, in prima serata stasera, giovedì 2 aprile 2020 sulla Rete di Urbano Cairo? Il conduttore, per nuovi approfondimenti sul Coronavirus, ma anche sui temi ad esso correlati e legati ad economia e politica, ha chiamato Romano Prodi che pare essere stato fortemente voluto da Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, nel team dei saggi pronti a far ripartire la Regione.

Piazzapulita La7: le anticipazioni della nuova puntata di stasera, 2 aprile 2020

Di cosa si parlerà nella nuova puntata di Piazzapulita? Di cosa si occuperà Corrado Formigli e quali inchieste verranno trattate nella lunga diretta del 2 aprile 2020? Sarà impossibile non parlare di Coronavirus, dei nuovi provvedimenti di Conte e del futuro dell’Italia. Dall’economia alla politica, passano soprattutto attraverso la sanità. Il giornalista e conduttore cercherà di analizzare, scrupolosamente, raccogliendo anche più punti di vista, l’attualità e di guardare al futuro per cercare di capire cosa accadrà dopo l’emergenza sanitaria e quali altri problemi ci ritroveremo ad affrontare.

Si parlerà dunque delle cure per il virus, dello scontro sugli eurobond, ma anche della protezione dei più deboli.

In studio arriveranno, fra un collegamento e l’altro, le voci del già citato Romano Prodi, ma anche dell’infettivologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani; del fondatore di Emergency Gino Strada e dello psicoanalista Massimo Recalcati. Spazio poi all’economista Giulio Sapelli, alla professoressa Elsa Fornero, all’epidemiologo Pierl Luigi Lopalco e a Carlo Calenda.

Immancabile sarà infine il nuovo racconto di Stefano Massini. E’ questo, oltre alle varie inchieste, uno dei momenti più attesi dai telespettatori che seguono, settimana dopo settimana, la trasmissione in onda sul settimo canale del digitale terrestre.

Piazzapulita: nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti hanno sicuramente fatto molto discutere le inchieste realizzate da Piazzapulita. La scorsa settimana, però, ciò che ha fatto balzare la trasmissione in testa ai topic dei vari social, ma soprattutto di Twitter, è stata la presenza di Matteo Salvini.

Formigli e il leader della Lega hanno parlato del tweet di quest’ultimo con la puntata della trasmissione Leonardo di Rai 3. A far discutere era stato il video di quello che sembrava l’annuncio della costruzione in laboratorio del Coronavirus. Il servizio è stato analizzato e smentito, ma soprattutto spiegato ai telespettatori che, come Salvini, sui social, avevano gridato allo scandalo sollevando numerose polemiche.