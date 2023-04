Stasera su La7 torna puntuale come ogni Giovedì Piazzapulita, il talk di politica e attualità condotto da Corrado Formigli. Nel programma si discutono, spesso anche con toni accesi e polemici, i temi più caldi della settimana. Inchieste, dibattiti e approfondimenti costituiscono il perno intorno al quale ruotano opinioni ed interventi espressi in studio. Presenti giornalisti ed esponenti politici, sia del governo che dell’opposizione. Ecco le anticipazioni su argomenti e ospiti della puntata di stasera.

Piazzapulita: di cosa si parlerà in studio

Come accade di prassi in ogni appuntamento con Piazzapulita, anche oggi la carne al fuoco è tanta.

Fra i temi affrontati, si tornerà a discutere delle parole pronunciate al Liceo del Made in Italy in riferimento all’attentato di Via Rasella, dal quale scaturì la tragedia dell’eccidio alle Fosse Ardeatine. Si cercherà di capire se si tratta di battaglie identitarie o dell’intenzione di distrarre il pubblico dai problemi contingenti. Ci saranno poi un’inchiesta sul presunto antisemitismo dell’estrema destra a Ferrara ed informazioni sulle conseguenze che il carovita sta portando all’interno delle famiglie italiane.

Ospiti della serata

Piazzapulita non sarebbe la stessa senza il folto parterre di ospiti che ne anima ogni puntata. Anche stasera giornalisti, professori, esperti in vari campi e politici, saranno in studio o in collegamento a vivacizzare il dibattito.

Il 6 Aprile è la volta della professoressa Elsa Fornero e dei professori Tito Boeri e Alessandro Campi; di Chiara Grimaudo del Partito Democratico; dei giornalisti Francesco Borgonovo, Annalisa Chirico e Stefano Cappellini. E poi non mancherà un intervento certamente esplosivo di Vittorio Sgarbi, attuale sottosegretario alla Cultura. Il critico d’arte è uno degli invitati più assidui di Piazzapulita (e di molti altri talk show) ed anche tra i più apprezzati dai telespettatori.

Per sapere cosa dirà il vulcanico professore e saggista, non dovete fare altro che sintonizzarvi su La7 alle 21.15.