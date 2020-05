Cosa dicono le anticipazioni di Piazzapulita? Quali ospiti vi saranno nella puntata di giovedì 7 maggio 2020? Corrado Formigli, in onda nella prima serata di La7, la Rete di Urbano Cairo, si occuperà di diversi argomenti tutti riguardanti la stretta attualità. In studio arriveranno le voci di: Bonomi, Calenda e Gori. Ecco tutte le news sul programma.

Piazzapulita anticipazioni di stasera: di cosa si parlerà?

Di cosa si parlerà a Piazzapulita stasera, giovedì 7 maggio 2020? Come al solito tanti saranno gli argomenti per la lunga diretta di Corrado Formigli, tutti, però, saranno legati all’attualità e spazieranno dal campo politico a quello economico.

Il giornalista e conduttore accenderà i riflettori sulle misure economiche del Governo, ma anche sulla tenuta delle imprese ferme per settimane e settimane e ora costrette a ripartire con protocolli di sicurezza e a ranghi ridotti.

Si parlerà inoltre di scienza e dello stato dell’arte in merito alla ricerca della cura per il Covid-19.

Spazio poi ad un viaggio su e giù per l’Italia fra coloro che hanno riaperto i loro negozi o i loro uffici e coloro, i quali, invece, devono ancora aspettare. Il team di Piazzapulita si è recato soprattutto a Roma, Milano e Venezia per vedere come si stavano organizzando e per scoprire come si muovevano cittadini ed imprenditori. Durante il periodo di lockdown la natura si è ripresa parte di queste città. Lo smog è diminuito notevolmente, l’acqua è tornata limpida e il cielo più azzurro. Cosa è cambiato? Quale prezzo hanno pagato, però, i cittadini per tutto ciò?

L'acqua di Venezia è tornata trasparente. Ma a che prezzo? Giovedì 7 Maggio a #Piazzapulita un viaggio nell'Italia che prova a ripartire.

21.15, La7. pic.twitter.com/i6GnJHbw1H — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) May 6, 2020

Tutti gli ospiti di Corrado Formigli per la nuova puntata

Per parlare di tutto ciò quali saranno gli ospiti? Ebbene Formigli ha invitato: il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi; il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri; il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Oltre a loro vi saranno anche: Carlo Calenda, l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola e l’editorialista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro.

Bonomi ha confermato la sua presenza in tv su Twitter dicendo che parlerà “di come l’Italia, che è un meraviglioso motore di innovazione, creatività, genio industriale, solidarietà sociale, può immaginare un futuro migliore“.

Di cosa si occuperanno gli altri ospiti? Ebbene è facile intuire come Sileri verrà chiamato in causa, invece, sulla ricerca di una cura per il Covid-19 e sulle ultime scoperte medico-scientifiche fatte su tale malattia.