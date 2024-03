Tutto pronto per la seconda puntata di “Petrolio”, il programma di approfondimento presentato da Duilio Giammaria in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, martedì 5 marzo 2024.

Petrolio 2024, stasera al via la nuova edizione su Rai3

Martedì 5 marzo 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria trasmesso in prima serata su Rai3. Come in ogni stagione, l’obiettivo del programma è di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede. Spazio quindi a tesori artistici e culturali, ma anche alle capacità imprenditoriali e i talenti che aspettano di essere utilizzati, di essere “estratti” come se fossero appunto il petrolio, l’oro nero del Paese.

Il programma non si presenta come un talk show, ma come un programma assertivo e comunitario realizzato per il grande pubblico della televisione generalista. Il conduttore, durante ogni puntata, interpella la comunità scientifica internazionale, dando spazio alle novità in campo della ricerca senza dimenticare l’obiettivo del format: fare divulgazione e dell’inchiesta giornalistica con reportage, inchieste e racconti di vita.

Stiamo facendo il possibile per evitare il collasso climatico? Cosa accade nella stanza dei bottoni, là dove si decidono le grandi strategie del mondo? Ci possiamo fidare? 📌 Questa sera, #27Febbraio, a #Petrolio di Duilio Giammaria, ore 21.20 su #Rai3. pic.twitter.com/5yNOV0MjHz — Rai3 (@RaiTre) February 27, 2024

Le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di Petrolio 2024 su Rai3

Nella puntata di martedì 5 marzo 2024 di Petrolio si parlerà di transizione energetica che si presenta come un mezzo per proteggere il pianeta dai cambiamenti climatici. Si tratta però di un passaggio complesso e molto costato. A chi spettano i costi, per esempio, della decarbonizzazione. Non solo, quali sono le soluzioni più adatte per fare a meno dei combustibili fossili? In tutto questo la politica è pronta ad affrontare questa grande ed importante sfida? Per l’occasione il giornalista e conduttore si è recato presso l’Agenzia Spaziale Europea dove scopriremo l’impatto del biogas sul territorio e si vedrà una casa totalmente alimentata da energie rinnovabili. Spazio poi alla Norvegia considerata da molti la “batteria d’Europa”.

A discuterne in studio con Duilio Giammaria un parterre di ospiti variegato: da Alessandra Todde, la neo Presidente della Regione Sardegna, l’economista Carlo Cottarelli. E ancora: Esma Cakir, giornalista turca e Presidente dell’Associazione Stampa Estera, gli scienziati Nicola Armaroli e Piero Martin e Padre Paolo Benanti.

L’appuntamento con Petrolio è il martedì in prima serata su Rai3.