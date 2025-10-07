Dopo il grande successo di “C’è ancora domani”, Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Petra Delicato nella terza stagione di “Petra”, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW mercoledì 8 e 15 ottobre. Ispirate dalle opere della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, come Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa (entrambe pubblicate in Italia da Sellerio), le nuove storie vedono la protagonista catapultata in un contesto familiare a lei del tutto inedito. Dopo essersi trasferita con il suo nuovo compagno, Marco, e i suoi tre figli vivaci, Marina, Eugenio e Tommaso, si trova ad affrontare una realtà molto lontana dalla sua. Abituata a condividere la sua quotidianità solo con il suo ragno, la gestione di una casa affollata e dinamica rappresenta una vera e propria sfida per lei. Questa esperienza la spinge a esplorare lati inaspettati della sua personalità e a confrontarsi con legami familiari che non avrebbe mai immaginato di dover vivere.

“Petra 3”, intervista esclusiva a Maria Sole Tognazzi, Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva la regista Maria Sole Tognazzi e gli attori Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi. Maria Sole Tognazzi ha spiegato com’è stato tornare ad esplorare di nuovo nelle vite di Petra e Monte: “Tornare ad esplorare le vite di questi due personaggi è stato bellissimo, siamo arrivati alla terza stagione, mi mancavano molto anche Paola e Andrea. E’ stato bellissimo immergersi di nuovo in questo progetto che ha conquistato una parte del mio cuore. Abbiamo iniziato sei anni fa, era un desiderio grande. Raccontare il personaggio di Petra è importante perché pone sempre l’attenzione sulla possibilità di vivere una vita senza l’angoscia di essere giudicati. Una delle caratteristiche del personaggio di Petra che mi piace tanto è proprio il suo essere se stessa, decidere di cambiare la propria vita senza preoccuparsi troppo di quello che diranno gli altri e anche la capacità di esprimersi, di essere libera. Credo che questo sia un bell’insegnamento”.

Nella terza stagione, Petra abbraccia la dimensione familiare. Decide di andare a vivere con il compagno e i suoi figli. Un cambiamento che la costringe a fare i conti con aspetti della sua personalità che non aveva mai esplorato prima: “Più che una difesa la sua è una fuga. Petra si difende da tutto ciò che la può imbrigliare, per lei i legami sono qualcosa di inaccettabile. Ciononostante ci prova ma nonostante i tentativi vedremo che qualche difficoltà la troverà. Il fatto però che ci sia un tentativo è un cambiamento importante per lei perché mentre prima non era proprio contemplata una possibilità del genere adesso per amore e per la voglia di vivere cercherà di prendere in considerazione questo compromesso”.

Monte invece si è sposato con Beatrice e vive una dimensione familiare serena. Per lui sarà difficile trovare però un equilibrio tra l’armonia domestica e la carriera: “Monte non contemplava più la possibilità di aprire la porta dell’amore e invece grazie a Petra si è trovato in un mondo nuovo. Per lui ovviamente non sarà facile conciliare carriera e famiglia anche perché è un poliziotto di strada, vecchio stile, che non molla un caso finché non lo risolve. Questo è un altro conflitto che rende interessante il personaggio di Monte”.

Petra e Monte sono stati complementari nella prima stagione e simili nella seconda. Nei nuovi episodi però il loro equilibrio risulterà più fragile: “Per Petra l’equilibrio diventa tanto più fragile quanto più diventa forte il legame con lui. Ad un grande legame corrisponde una grande voglia di fuggire da questo legame”. Inoltre, a sconvolgere la vita di Petra ci sarà l’arrivo di Luigi, un uomo che proviene dal passato: “Le offrirà una via di fuga ma Luigi è anche uno specchio nel quale Petra rivede quello che è stata e come potrebbe diventare. Non sappiamo però se questo le piaccia o meno”.