Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, è uno dei concorrenti appena usciti dal talent Amici 23, programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Nato a Roma nel 2005, nipote d’arte dell’attrice Nadia Rinaldi, Petit si racconta a noi di SuperGuidaTv parlando del suo percorso ad Amici e del rapporto con Rudy Zerbi e dei consigli ricevuti da Maria De Filippi.

Petit, intervista esclusiva al cantante di Amici 23

Petit reduce dal percorso ad Amici: come descriveresti questa esperienza e cosa ti ha insegnato?

“Amici è stata una delle esperienze più belle ed importanti della mia vita, la definirei formativa. Ad oggi sono più pronto di quando ho iniziato questo percorso. Ti prepara per affrontare le cose che avverranno in futuro”.

Rudy Zerbi ti ha voluto subito nella sua squadra: cosa puoi raccontarci del vostro rapporto e degli insegnamenti che ti ha dato?

“Rudy mi ha sempre aiutato e supportato. Le cose che mi diceva erano bellissime, a partire dal rispetto nei miei confronti al fatto che ha riconosciuto il lavoro che ho fatto. Mi ha sempre fatto i complimenti per la mia musica”.

Come ti sei avvicinato alla musica e quando hai capito che quella sarebbe stata la tua strada?

“Mi sono avvicinato alla musica a 14 anni, quando ho chiesto a mia madre di comprare la prima attrezzatura: microfono, scheda audio e computer. Ho sempre avuto la passione per la musica, a 14 anni ho iniziato a scrivere, poi ho acquisito la consapevolezza di voler vivere di questo”.

Il tuo brano ‘Che fai’, è una delle canzoni più ascoltate. Che rapporto con il successo e con il fatto che la gente ti riconosca per strada?

“Cerco di vivermela tranquillamente, non mi sento sicuramente una persona importante. Devo dire che mi fa un certo effetto il fatto che la gente mi riconosca per strada quando sono in giro e mi chiede una foto perché sono uscito da poco e devo ancora realizzare tutto questo. “Che fai” è stata la prima canzone ad Amici, è importante perché ha dato il via poi ad altre canzoni, e poi è la prima che ho inciso in napoletano”.

Se dovessi scegliere un cantante per un duetto quale nome ti viene in mente ora è perché?

“Anche se non c’è più, ti direi Pino Daniele. Sono cresciuto con la sua musica, poi mio padre ama la musica di Piano Daniele. Sarebbe stato un orgoglio per me cantare con lui. Mio padre sarebbe stata la persona più felice del mondo”.

Maria De Filippi: c’è un aneddoto che porterai sempre con te e che riguarda lei?

“Di aneddoti con Maria ce ne sono tanti. Mi ha sempre aiutato quando ero moralmente giù e mi ha sempre detto di essere me stesso, questo mi ha fatto crescere come persone”.

Quali sono i tuoi prossimi progetti e dove ti vedremo questa estate?

“In questo momento sono concentrato sul presente. Saremo in giro con i festival delle varie radio e poi penseremo al prossimo progetto discografico”.