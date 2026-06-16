C’è una linea sottile, spesso invisibile, che separa il dolore dalla possibilità di rinascita. È in quello spazio fragile, umano e condiviso che prendono forma le relazioni capaci di curare. Da questo punto riparte “Persone Medicina – Le relazioni che curano”, la docu-serie in onda dal 18 giugno alle 21:30 su Real Time, canale 31, e disponibile on demand su discovery+.

Il programma torna con un racconto intenso e rispettoso dedicato alla salute mentale, scegliendo di mettere al centro non soltanto la sofferenza, ma soprattutto ciò che accade tra le persone. Perché accanto a chi vive un momento di fragilità ci sono spesso madri, padri, amici, partner, professionisti e comunità capaci di restare, ascoltare e accompagnare.

Sono loro le “persone medicina”: non eroi, non salvatori, ma presenze reali. Figure che, con il loro esserci, possono trasformare il senso di colpa in responsabilità, il giudizio in ascolto e la distanza in una nuova possibilità di incontro.

Le storie vere di Angela, Serena, Alfonso, Giorgia, Valentina e Roberta

La nuova stagione di “Persone Medicina – Le relazioni che curano” racconta sei storie vere, distribuite in tre puntate da 60 minuti. Ogni episodio è costruito come un doppio ritratto: da un lato chi ha attraversato il momento più complesso della propria fragilità, dall’altro chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte.

Le storie di Angela, Serena, Alfonso, Giorgia, Valentina e Roberta diventano così testimonianze intime e universali. Racconti personali che parlano di dolore, silenzio, paura, ma anche di vicinanza, responsabilità e possibilità di ricostruzione.

La docu-serie non cerca scorciatoie narrative né soluzioni facili. Al contrario, sceglie uno sguardo delicato, capace di restituire dignità alle ferite invisibili, quelle che spesso il corpo, i comportamenti e le relazioni esprimono prima ancora delle parole.

Mapi Danna accompagna i protagonisti in un viaggio di ascolto e racconto

A guidare il percorso narrativo è Mapi Danna, storyteller, esperta di dinamiche relazionali, podcaster, conduttrice e autrice tv. Con il suo sguardo empatico e attento, accompagna i protagonisti nella ricostruzione delle proprie storie, dando spazio non solo alla sofferenza vissuta, ma anche alle relazioni che hanno contribuito ad aprire nuove possibilità.

Il racconto si concentra su ciò che spesso resta fuori campo quando si parla di salute mentale: le parole non dette, i gesti quotidiani, le incomprensioni, la fatica di restare vicini e il coraggio di esserci anche quando sembra difficile trovare la strada giusta.

In questo senso, “Persone Medicina” diventa un programma che parla a tutti: a chi vive una fragilità, a chi accompagna una persona cara, a chi si è sentito solo e a chi, almeno una volta, ha cercato qualcuno capace di ascoltare senza giudicare.

Il contributo scientifico di Leonardo Mendolicchio

Accanto al racconto umano, la docu-serie propone anche una lettura scientifica accessibile grazie al contributo del dottor Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista, Direttore del Dipartimento cura e ricerca disturbi alimentari dell’IRCCS Auxologico, docente alla Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano e alla scuola di specializzazione di nutrizione dell’Università di Milano.

Il suo intervento aiuta a tradurre la complessità della sofferenza psichica in strumenti di comprensione chiari e vicini al pubblico. L’obiettivo non è semplificare eccessivamente un tema complesso, ma offrire parole, chiavi di lettura e consapevolezza per avvicinarsi con maggiore attenzione al mondo della salute mentale.

“Persone Medicina – Le relazioni che curano” affronta così il tema senza retorica, evitando giudizi e raccontando la cura come un percorso che non riguarda mai soltanto il singolo individuo, ma anche l’ambiente, le relazioni e la comunità che lo circondano.

La salute mentale come responsabilità sociale e collettiva

La nuova stagione amplia ulteriormente lo sguardo. Per la prima volta, la cura non viene raccontata solo come esperienza individuale, ma anche come dimensione collettiva. Il programma dà spazio anche alle associazioni che mettono in relazione persone accomunate dallo stesso dolore, creando luoghi di ascolto, condivisione e riconoscimento reciproco.

È un messaggio importante: la salute mentale non è soltanto una questione privata, ma una responsabilità sociale. Senza comunità, senza spazi di ascolto e senza sistemi capaci di accogliere, nessun percorso di cura può dirsi davvero completo.

Le relazioni autentiche, non giudicanti, possono diventare il primo passo per rompere l’isolamento. Non sempre servono risposte immediate o soluzioni perfette. A volte, ciò che fa la differenza è la presenza di qualcuno che resta, che vede davvero l’altra persona e che sa esserci anche nel silenzio.

Quando va in onda Persone Medicina – Le relazioni che curano

“Persone Medicina – Le relazioni che curano” va in onda dal 18 giugno alle 21:30 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Le puntate saranno disponibili anche on demand su discovery+.

La docu-serie è composta da 3 episodi da 60 minuti ed è prodotta da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery.

Con le storie di Angela, Serena, Alfonso, Giorgia, Valentina e Roberta, il programma prova a rompere il silenzio intorno alla salute mentale, raccontando la forza delle relazioni e il valore di chi sceglie di restare accanto.

Perché, in fondo, non abbiamo sempre bisogno di soluzioni immediate. Abbiamo bisogno di qualcuno che resti. Che ci veda davvero. Che sappia esserci.