Il 2023 è stato un anno di grandi addii. Sono diversi i personaggi famosi italiani, dal mondo politico a quello dello sport, che ci hanno lasciato nel corso di questi 365 giorni. Ripercorriamo insieme gli ultimi mesi per ricordarli uno ad uno.

I personaggi famosi italiani che ci hanno lasciato nel 2023

Gennaio. Il 6 gennaio, giorno dell’epifania, abbiamo dovuto salutare Luca Vialli, ex calciatore e capo delegazione dell’Italia. L’uomo ci ha lasciato a 58 anni, stroncato da un cancro al pancreas. Il 16 gennaio è toccato all’attrice Gina Lollobrigida, all’età di 96 anni. La donna nella sua carriera ha conquistato un Golden Globe e 7 David di Donatello. È giallo sulla sua eredità.

Febbraio. L’8 febbraio a perdere la vita ad appena 37 anni è stata Elena Fanchini, sciatrice e medaglia d’argento ai Campionati mondiali. La donna ha perso la battaglia contro un tumore. Il 24 febbraio un grande lutto ha scosso il mondo dello spettacolo: a 84 anni è morto Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore ha fatto la storia della televisione italiana regalandoci grandi interviste e momenti divertenti. Due giorni dopo è toccato a Curzio Maltese, giornalista ed europarlamentare, che si è spento a 63 anni.

Marzo. Il 26 marzo ci ha lasciato Ivano Marescotti, attore di cinema e tv, morto a 77 anni. Il 27 invece il giornalista Gianni Minà a 84 anni.

Giugno. Giugno è stato un mese nefasto sopratutto in casa Mediaset. A perdere la vita il 12 giugno è stato Silvio Berlusconi. L’imprenditore e politico è scomparso a 86 anni. Nello stesso giorno, ci ha lasciati anche l’attore e regista Francesco Nutti. Il giorno dopo invece è toccato a Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi.

Luglio. Il mondo della politica il 6 luglio ha detto addio ad Arnaldo Forlani (l’ex presidente del Consiglio dei ministri aveva 97 anni). Il 19 ha perso la vita il giornalista Andrea Purgatori.

Agosto. Il 10 agosto, a causa di un tumore, ci ha lasciati Michela Murgia che negli ultimi mesi aveva raccontato sui social della sua malattia. La scrittrice sarda aveva 51 anni. Il 14 agosto è morto Francesco Alberoni, sociologo, mentre il 19 agosto ci ha lasciati una leggenda del mondo calcistico: Carlo Mazzone. Tutti ricordano l’allenatore per aver lanciato Totti, per la sua storica corsa e per avere il record di panchine in Serie A. Il 22 agosto un altro big, questa volta della musica, ci ha lasciati. A 80 anni è morto Toto Cutugno il cantautore che raggiunse la popolarità anche grazie al brano ‘L’italiano‘.

Settembre. Il 6 settembre ci ha lasciato il regista Giuliano Montaldo (aveva 93 anni), mentre il 9, a 85 anni, il sociologo Domenico De Masi. Il 19 settembre ci ha detto addio il filosofo ed europarlamentare Gianni Vattimo. Il 22, a 98 anni, è scomparso Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica. Il 25 i telegiornali di tutto il mondo hanno annunciato la morte di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra che era stato arrestato a gennaio dopo 30 anni di latitanza.

Ottobre. Il 9 ottobre ci ha lasciati il giornalista Ettore Mo (aveva 91 anni), mentre il 21 il vignettista Staino.

Novembre. Il 19 novembre a perdere la vita è stata l’attrice Anna Kanakis. L’ex Miss Italia aveva 61 anni.

Morte grandi star internazionali

Il 2023 ha visto la scomparsa anche di grandi star internazionali. A gennaio abbiamo detto addio alla musicista Lisa Marie Presley, figlia di Elvis. Il 24 Maggio invece Tina Turner, colei che con la sua voce ha fatto ballare milioni di generazioni. Tutti però sono rimasti senza parole per la scomparsa prematura di Matthew Perry, l’attore di Friends è morto nella sua vasca da bagno il 28 ottobre.

A lasciarsi in questo 2023 sono stati anche Tony Bennett (il 21 luglio); Sinéad O’Connor (il 26 luglio) e Ryan O’Neal (l’8 dicembre).