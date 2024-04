Ha trionfato in questa edizione del Grande Fratello riuscendo a sbaragliare anche la preferita dal pubblico, Beatrice Luzzi. Perla Vatiero è riuscita a farsi apprezzare per la sua sincerità e lealtà, per il modo di riuscire a superare le situazioni più complicate. Per lei la vittoria al Grande Fratello è stato un trionfo personale indipendentemente dall’amore ritrovato con Mirko Brunetti. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva la vincitrice del Grande Fratello, Perla Vatiero.

L’ex gieffina ha rivelato qual è stato secondo lei il motivo per cui il pubblico abbia deciso la sua vittoria: “Sicuramente con Mirko siamo riusciti a trasmettere amore, lealtà e sincerità. La nostra storia non è nata sotto le telecamere ma abbiamo vissuto entrambi dei momenti di sofferenza. Nonostante tutto però ci siamo riusciti a dare una seconda possibilità. A prescindere da questo, nella casa del Grande Fratello ho avuto anche un mio percorso in cui non sono mancati scontri. Mi sono messa in discussione più volte e ho creato rapporti, sono state presente nella casa con tutti e penso che le persone da casa abbiano apprezzato la mia spontaneità e sincerità. Ho sempre detto in faccia agli altri quello che pensavo, senza mai nascondermi. Per rispetto delle persone a cui volevo bene alcuni discorsi non li ho neanche mai aperti”.

Proprio durante la finale, Perla ha ricevuto nella casa la visita di Mirko Brunetti. Tra loro è scattato un bacio inatteso che ha scatenato la reazione entusiasta del pubblico che tanto aveva sperato in un ritorno di fiamma. Ora che il reality è finito, Perla e Mirko stanno recuperando il tempo perso. Un rapporto, quello con Mirko, che Perla aveva messo in discussione partecipando a Temptation Island. Una scelta di cui però non si è mai pentita.

Nel corso dell’intervista, Perla ha poi ammesso di essere rimasta infastidita da un video che ha visto una volta uscita dal reality e che vede protagonista Beatrice Luzzi: “Sicuramente mi ha infastidito un video molto pesante che non avevo mai vista prima in cui Beatrice diceva che non vedeva l’ora di arrivare allo scontro con la regina del trash, con la bulletta. Ovviamente si riferiva a me. Non è qualcosa che mi ha fatto male ma ho provato più che altro disagio per lei. Lei sfidava tutti i giorni le persone ma si è intimorita davanti a me perché ha visto una ragazza di 26 anni che, nonostante la giovane età, era forte tanto quanto lei. Io non ho mai avuto questo accanimento nei suoi confronti e nemmeno mi è mai interessato. Alla fine Beatrice questo duello l’ha avuto, l’ha preteso ma poi alla fine lo ha perso”.

Dopo il Grande Fratello, Perla potrebbe intraprendere il mestiere dell’attrice e sulla possibilità di partecipare all’Isola dei Famosi ammette: “Non in questa edizione sicuramente. Non lo so se parteciperei perché rispetto al Grande Fratello è molto tosta a livello fisico”.

Perla, iniziamo dal tuo importante traguardo, la vittoria al Grande Fratello. Alla fine hai battuto Beatrice Luzzi. Te l’aspettavi?

Non mi aspettavo di vincere così come non mi aspettavo in generale tutto il percorso. Sicuramente mi aspettavo di arrivare in finale perché a metà percorso mi ero resa conto di avere un pubblico che mi sosteneva dopo aver superato un bel po’ di nomination.

Cos’ha visto il pubblico in te? Pensi che la tua storia con Mirko ti abbia favorita?

Hai capito qualcosa in più di te che non conoscevi?

Ho ritrovato una Perla un po’ più pazzerella e ho ritrovato anche quella dolcezza che facevo fatica ad esternare se non con Mirko. Pur avendo un carattere forte mi sono sforzata di far emergere anche questo lato del mio carattere.

Facendo un bilancio di questa avventura, qual è stato il momento più bello?

Sono stati tanti i momenti belli che ho vissuto nella casa ma in particolare ricordo quei venti giorni che ho trascorso con Mirko dopo che non ci vedevamo da parecchi mesi. Allo stesso tempo in quei giorni sono riuscita a creare anche dei rapporti nella casa e mi riferisco a quelli con Anita, Angelica, Letizia e Giuseppe. Un altro momento bello è stato il giorno del mio compleanno perché l’ho trascorso in modo tranquillo e sereno. Mi sono sentita coccolata come se non mi mancasse nulla. E poi ovviamente quando ho vinto.

E quello più complicato invece?

Il momento più difficile l’ho vissuto quando è entrata Greta nella Casa. Non ho provato solo imbarazzo ma avere davanti agli occhi ciò che per mesi mi aveva fatto stare male è stata una prova complicata. Penso che nessuna ragazza vorrebbe viverlo.

Una cosa bella che ti ha regalato il Grande Fratello è sicuramente il rapporto ritrovato con Mirko Brunetti. Questo secondo tempo della vostra vita che sapore ha? Come sta andando adesso?

Sta andando tutto molto bene, stiamo tranquilli. Vorremmo dedicare maggiore tempo a noi stessi e concederci una settimana di vacanza ma al momento gli impegni non lo consentono. Stiamo affrontando vari discorsi, ci stiamo vivendo giorno per giorno.

I tuoi familiari come l’hanno presa? Sono stati felici di questo ritorno di fiamma?

I miei familiari erano rimasti delusi da tante cose perché per loro Mirko è sempre stato un figlio. Se sono felice io, lo sono anche loro.

A posteriori, dopo quello che è successo con Mirko, ti sei pentita di aver partecipato a Temptation Island?

Non mi sono mai pentita perché se non avessi preso la scelta di andare a Temptation Island non sarei la persona che sono oggi. Il nostro rapporto sarebbe rimasto lo stesso e magari ci saremmo lasciati senza alcuna possibilità di poterci poi ritrovare. Partecipare al programma è stata per me una salvezza perché ho preso le distanze da quel rapporto tossico e ho ripreso in mano la mia vita. Ci siamo distaccati ma forse è stato sbagliato il modo in cui lo abbiamo fatto.

Nella casa è nata anche una bella amicizia con Greta Rossetti. Quando hai capito che da nemica potevi diventare sua alleata?

Affrontare insieme determinati discorsi prendendoci il nostro tempo ci ha aiutato molto. Non abbiamo avuto mai motivi per scontrarci perché tra ragazze tendevamo a stare sempre assieme. Ci siamo trovate bene e ci siamo supportate nei momenti di difficoltà.

Ad oggi vi sentite o frequentate? Che tipo di rapporto pensi ci possa essere tra voi due, fuori dal Grande Fratello?

Ci stiamo sentendo. Per il momento sia io che lei abbiamo tanti impegni ma appena sarà possibile ci vedremo.

Una volta fuori, ti sei ricreduta o rimasta delusa da qualcuno in particolare?

Dopo aver partecipato a Temptation Island e al Grande Fratello, cosa vorresti fare in tv? Hai ricevuto già qualche proposta?

Sono fuori da così poco tempo che non ho avuto il tempo di pensare a ciò che voglio fare. Al momento sto riequilibrando la mia vita. Sicuramente voglio studiare, mi piacerebbe mettermi in discussione nel cinema.

All’Isola dei Famosi parteciperesti?

Non in questa edizione sicuramente. Non lo so se parteciperei perché rispetto al Grande Fratello è molto tosta a livello fisico.

Opinionista in un reality?

Mi piacerebbe.