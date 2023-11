Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il mare dei mostri è un bel concentrato di fantasia e divertimento. Meno ironico del prequel, il film è tuttavia godibilissimo, e non solo per i ragazzi, sia per la complessità della trama che vede il protagonista coinvolto in mille avventure, che per l’uso spregiudicato dei trucchi cinematografici.

Va in onda nella prima serata di Sabato 25 Novembre su Italia Uno: noi vi diciamo le curiosità più interessanti che lo riguardano.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il mare dei mostri. La trama in breve e il cast

Appena recuperato il fulmine di Zeus, ecco che Percy si ritrova in un’altra, rocambolesca avventura, avvincente ed entusiasmante quanto la precedente. Stavolta il giovane, insieme ad Annabeth e al resto della comitiva di amici, deve cercare e trovare il leggendario Vello d’Oro, indispensabile per salvare l’Albero Magico che protegge dai nemici il Campo Mezzosangue.

Logan Lerman, Alexandra Daddario, Douglas Smith, Leven Rambin, Brandon T. Jackson, Jake Abel, Anthony Head, Stanley Tucci, Nathan Fillion, Missi Pyle, Mary Birdsong, Yvette Nicole Brown e Christopher Redman compongono il variegato cast che dà vita alla pellicola.

Le curiosità principali sul film

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il mare dei mostri è il secondo ed ultimo capitolo di un franchise cinematografico di genere avventura/fantasy che comprende anche Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini, uscito nel 2010. Il film è stato diretto da Thor Freudenthal nel 2013. Ecco le curiosità principali sul suo conto: